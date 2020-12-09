亞馬遜雨林遭濫伐　18年消失面積約14個台灣

巴西亞馬遜雨林內的保護區長年受到違法濫伐的威脅（照片來源：美聯社提供） 巴西亞馬遜雨林內的保護區長年受到違法濫伐的威脅（照片來源：美聯社提供）

根據今天公布的一項研究，2000年到2018年間，亞馬遜雨林遭砍伐的面積比西班牙國土還大，大約是14個台灣，這座全球最大雨林相當於消失8%面積。

亞馬遜地理屬性社會環境資訊網（RAISG）的研究發現，亞馬遜雨林在抑制氣候變遷上扮演重要角色，但近幾年雨林被濫伐的速度加快了。

亞馬遜地理屬性社會環境資訊網製作的亞馬遜更新版地圖顯示，從2000年以來，雨林面積已經消失51萬3016平方公里。這是RAISG自2012年以來首度公布地圖。

RAISG在聲明中表示：「亞馬遜面臨的威脅較8年前要嚴重的多。」

RAISG發現，本世紀初在打擊森林濫伐取得進展後，亞馬遜地區卻又陷入令人擔憂的濫伐循環中。

根據這份報告，亞馬遜雨林遭濫伐在2003年達到高峰，有4萬9240平方公里消失，之後有所緩和，2010年來到1萬7674平方公里的低點。但自此後，破壞程度令人震驚。

研究發現，2012年開始，森林濫伐速度加快，「光是2018年，亞馬遜地區就有3萬1269平方公里的森林遭破壞，為2003年來最嚴重」。

隸屬於RAISG的巴西環保團體「社會環境機構」（ISA）研究員賈科米尼（Julia Jacomini）說：「RAISG 提供的統計數據，為此區域面臨日益增加的壓力和威脅敲響了警鐘。」

她告訴法新社，地圖「顯示亞馬遜地區各國建立盟友關係，以擊退那些日益增加壓力和威脅的重要性，但目前這樣的關係並不存在」。