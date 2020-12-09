中美洲友邦受颶風摧殘　台灣整合500公斤醫療物資援助

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中美洲地區近期接連遭逢強烈颶風，我國友邦瓜地馬拉、宏都拉斯等國接傳出嚴重災情，我國外交部遂與衛生福利部合作，攜手台北醫院籌備約500公斤的醫衛物資，要送到中美洲友邦協助國際救災行動。

強烈颶風艾塔（Eta）及約塔（Iota）於11月接連侵襲中美洲地區，造成友邦貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯，以及尼加拉瓜嚴重災情，外交部已在第一時間表達誠摯慰問及提供緊急人道援助款項。

外交部今（9）日召開記者會，宣布台灣國際醫衛行動團隊（Taiwan International Health Action，TaiwanIHA）協調台北醫院籌備共42大箱、約500公斤的緊急醫衛物資，即將捐贈予中美洲友邦；貝里斯駐台大使賀黛安（Diane C. Haylock）、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez）、宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista），以及尼加拉瓜大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera）等人，皆到場見證。

外交部主任秘書徐儷文致詞時表示，台灣身為國際社會的一員，有責任為國際救災行動貢獻一己之力，希望友邦當地民眾可以及時獲取更多的醫療照護資源，感受來自台灣政府與人民的愛心與關懷。

衛生福利部常務次長石崇良則表示，疫情與氣候變遷皆凸顯各國攜手合作相互幫忙的重要性，TaiwanIHA 將持續在醫衛援助工作上，與各國密切合作，深化實質夥伴關係。

根據外交部，四位友邦大使對我國此次義助均表誠摯感謝。貝里斯大使賀黛安強調，TaiwanIHA 捐贈醫療器材給中美洲友邦是「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的具體實踐。

瓜地馬拉大使葛梅斯則肯定台灣是瓜地馬拉患難與共的忠實朋友；宏都拉斯大使寶蒂絲妲表示，台灣不僅在對抗疫情上樹立典範，也在友邦受到氣候變遷影響時提供協助，對此宏都拉斯由衷感謝；而尼加拉瓜大使李蜜娜則說，颶風艾塔及約塔重創尼加拉瓜，感謝台灣在關鍵時刻伸出援手，展現人道關懷。

TaiwanIHA 是由外交部與衛服部籌設的跨部會任務編組，目的在整合台灣醫療衛生援外資源，統籌國際醫衛合作與緊急人道援助工作。

外交部提及，在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐全球之際，台灣的醫療公衛能量及防疫成效備受國際肯定，政府將強化TaiwanIHA的組織及運作，結合國內公私部門的力量與資源，持續讓全球看見台灣對國際社會的貢獻。