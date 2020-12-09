北市跨年自主實名制 蕭敬騰伍佰等藝人接力開唱

（中央社記者陳昱婷台北9日電）台灣疫情相對穩定，台北市政府跨年活動照常，採自主實名制、宣導民眾要戴口罩；晚會將有黃明志、蕭敬騰、伍佰、田馥甄、魚丁糸及林宥嘉等藝人接力陪民眾跨年並迎接2021年。

觀傳局主任秘書蕭君杰今天表示，由於目前秋冬防疫專案並未強制戶外應戴口罩，所以跨年晚會也未規定民眾一定要配戴口罩，但現場可能無法保持社交距離，呼籲民眾盡量戴口罩，也會有工作人員走動勸導。

她說，晚會防疫措施將配合指揮中心指導，隨時滾動檢討，台灣目前疫情相較國外緩和，只要大家遵守防疫措施，仍會照常舉辦跨年活動。

蕭君杰表示，活動將採自主實名制，觀傳局會製作雲端表單，讓參加民眾能掃描QRCode，上網留下姓名與聯絡方式，現場也會加強宣導。

她指出，跨年晚會舞台將從25日開始搭設，市府周邊道路會陸續進行交通管制，晚會當天則採取3階段管制，會陸續公布並宣導。

「台北最High新年城2021跨年晚會」完整表演名單有黃明志與蓋兒Gail、魚丁糸、周興哲、Hebe田馥甄、蕭敬騰、林宥嘉、伍佰&China Blue、艾怡良、宇宙人、宋念宇、蕭秉治、婁峻碩及張若凡等13組藝人團體，接力嗨唱到2021年。

觀傳局表示，這次跨年晚會將結合多項最新技術，突破傳統製播限制，在5G高速帶領下推出「百人視訊合演」、「AR擴增實境運用」、「晚會即時自由視點」、「線上多視角觀看」等多項技術，帶給觀眾耳目一新的體驗。（編輯：卞金峰）1091209