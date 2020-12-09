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衝突不止又逢疫情流行　全球逾8000萬人流離失所

By  中央社
2020/12/09 19:24
11月底，從伊索比亞泰格瑞州逃出來的難民，在東蘇丹一個難民營準備領取藥物（照片來源：美聯社提供）

11月底，從伊索比亞泰格瑞州逃出來的難民，在東蘇丹一個難民營準備領取藥物（照片來源：美聯社提供）

聯合國今天表示，儘管在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間呼籲各國停止戰亂並展現同情心，但暴力衝突和迫害仍持續迫使人民逃離家園，全球已有超過8000萬人流離失所。

法新社報導，截至2019年底，全球有7950萬人流離失所，超過全球總人口的1%，其中包括近3000萬難民。

聯合國難民署（UNHCR）表示，初步數據顯示，2020年被迫逃離家園的人數驟升，全球突破8000萬大關。

難民署署長葛蘭第（Filippo Grandi）透過聲明表示：「我們正跨越另一個悲慘的里程碑，除非世界各國領導人停止戰爭，否則這會持續惡化。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今年3月呼籲世界各地停火，團結起來對抗2019冠狀病毒疾病疫情。目前疫情已讓全球超過150萬人喪命。

但聯合國難民署表示，截至2020年上半年的初步數據顯示，敘利亞、剛果民主共和國、莫三比克、索馬利亞和葉門的暴力衝突，已觸發新一波民眾流離失所的慘劇。

非洲中部沙赫爾（Sahel）地區也因為發生殘酷的暴力行徑，其中包括強暴和處決，而出現大規模人民流離失所的情況。

難民署指出，疫情危機不但沒有平息衝突，反而「擾亂了人類生活的各個方面，嚴重加深被迫流離失所民眾和無國籍人士的現有挑戰」，且部分防疫措施使難民更難獲得安全保障。

更新時間 : 2020-12-09 19:57 GMT+08:00

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