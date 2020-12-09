振興三倍券用完了嗎？台北新板希爾頓推港點吃到飽75折

振興三倍券使用期限進入倒數，手上剩餘的三倍券該怎麼使用才能發揮最大效益?台北新板希爾頓酒店推出一波餐飲及住宿的振興券2.0專案，持振興三倍券(不限金額)，可享「青雅」中餐廳港點吃到飽第二人同行用餐75折優惠，原價6,336元四人嫣紅鵝合菜振興價3,800元，全日餐廳悅∙市集西式自助餐第二人享半價優惠。住宿部份也推出振興168住房專案，持振興三倍券(不限金額)每人每晚1,688元(未稅價)，加贈免費早餐兩客。詳細優惠辦法、餐廳訂位或訂房請洽(02)2958-3000轉接各餐廳或訂房組。

餐飲振興券專案:

青雅中餐廳

青雅嫣紅鵝四人合菜

即日起至12/30止，晚餐持紙本振興券(不限金額)，即享四人「青雅嫣紅鵝合菜」振興價3,800元(含服務費，再加贈一壺香片)。

適用周一至周四晚餐，需三天前預訂 ，此優惠不適用國定假日，恕不與其它會議專案、優惠活動及餐券同時使用。

訂席請洽(02)2958-3000分機7521 或專線(02)2958-3975

港點吃到飽

即日起至12/30止，持紙本振興券(不限面額)，可享兩人以上同行75折港式點心吃到 飽(適用周一至周四午餐)。

無人數限制，需再加每人原價服務費。

此優惠不適用國定假日，不與其它會議專案、優惠活動及餐券同時使用。

此優惠不包含單點及酒精性飲品。

訂席請洽(02)2958-3000分機7521 或專線(02)2958-3975

全日餐廳 悅∙市集

即日起至12/18止，持紙本振興券(不限金額)於平日消費午/晚餐(周五晚餐不適用)，第二人半價優惠。

每人980元+10%，第二人只要490元+原價服務費10%，兩人總價只要1,666元。

此優惠限成人餐價消費，第二名成人餐價服務費須以原價計。

此優惠不適用於連續假日及特殊節假日。

此優惠數不與其他會議專案、優惠活動及餐券併用

訂席請洽(02)2958-3000分機7511 或專線(02)2958-3950

住房振興券專案:

振興168優惠住房