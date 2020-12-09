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英國駐台代表任期屆滿　讚台灣進步、盼台英持續加深合作

唐凱琳表示，台灣和英國已在許多領域上合作，是「堅定合作夥伴」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/09 17:39
英國駐台唐凱琳（左）與總統蔡英文  

英國駐台唐凱琳（左）與總統蔡英文   (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）英國駐台代表唐凱琳任期屆滿，她在臨別之際分享了她四年多來在台灣生活及工作的感受，除了表示台灣在政治及經濟上的明顯進步，也期盼未來台灣與英國持續加深合作。

英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）即將結束四年的駐台生涯返回英國，而英國在台辦事處（British Office Taipei）今（9）日透過臉書分享唐凱琳的感言。

提及曾在台灣尚未解嚴時來台學習中文，唐凱琳表示，她在2016年來台履職時，立刻感受到台灣歷經30年的長足進步，「在政治上這是顯而易見的，台灣人民現今享有充滿活力的民主和法治；從經濟上來說，我們也看到台灣企業已從基礎製造業過渡到向世界提供先進開發技術，我要祝賀台灣人民過去30年彌足珍貴的成長歷程。」

唐凱琳表示，變化是人類生存的常態，而當變革加速時，每個人都有責任努力增強其正面因素，並嘗試減少負面因素，「科技可以用來限制自由，但科技更可以改善我們的生活……我們的經濟發展造成了氣候變遷，但也為我們提供了應對氣候變遷的手段，包括英國和台灣在海上風能方面的合作。」

唐凱琳也提及台灣與英國共享的價值，包括共同參與致力於全球自由貿易的世界貿易組織（World Trade Organization），以及同樣對婚姻平權的支持。

「台灣和英國已經在這些領域上進行合作，我們也希望能更加深我們的合作來面對新的挑戰」，唐凱琳續指，台灣不僅提供了手機中的晶片，也是亞洲唯一享有婚姻平權的社會，更是創造力和活力的中心；「台灣更是我們共同管理不斷變化世界的堅定合作夥伴。」

英國在台辦事處代表唐凱琳 (Catherine...

Posted by British Office Taipei 英國在台辦事處 on Tuesday, 8 December 2020

總統蔡英文在12月初接見唐凱琳時，便感謝她過去四年來推動台灣和英國多個產業的交流機制，並促成不少雙邊高層互訪；她指出，唐凱琳對於台灣的協助實在太多，無法一一細數，對於她的用心和付出，她也再度表達誠摯感謝。

蔡英文當時提及，台灣與英國未來也將繼續打造更強固的貿易和投資關係，而其中離岸風電產業更是兩國近年合作的重點，「台灣和英國合作發展本土風電，成立了台灣第一座風能訓練中心，也成就了台灣離岸風電發展在亞洲的領先地位。」
台英關係
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