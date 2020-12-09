新北技職教育侯塞雷　公私協力全國技藝競賽再創佳績

全國高級中等學校工業類、商業類、家事類、農業類、 海事類共五大類學生技藝競賽，於12月3日正式落幕， 新北市共有44位選手榮獲金手獎及78位選手榮獲優勝， 其中淡水商工江亞諾、新北高工廖克濠、復興商工許玉穎、 新北高工林千惠及穀保家商何懿宸分別榮獲「園藝」、「汽車修護」 、「商業廣告」、「網頁設計」、「文書處理」 5項職種金手第一名，另外在「機電整合」、「機器人」、「 網頁設計」及「美顏」等職種新北選手也榮獲2銀5銅佳績， 成績相當亮眼。

教育局張明文局長表示，新北自103學年度辦理「金手培訓計畫」 ，透過在各校選訓、共同基地集訓、辦理技能觀摩和模擬競賽等， 提高學生技術能力及抗壓性， 讓本市技高學生得以在五大類技藝競賽上奪得佳績， 獲獎的選手明年將有機會技優保送至國立科大。 而今年度獲金手獎前三名的學生及指導老師， 將由市府補助赴產業進行技能研習。

「文書處理」金手冠軍何懿宸表示，自己是國中技藝班出身的， 國中階段就獲得新北國中技藝競賽中英文文書處理職類第一名， 之後就讀穀保家商選擇繼續往全國高級中等學校技藝競賽努力。「 起初我想說，文書處理有甚麼困難的， 不就是開啟ｗｏｒｄ點選功能就能完成的嗎？ 後來發現其實一點都不簡單，感謝周琮智老師的培養與教導， 讓我在商業類競爭人數最多的文書處理職種中，能夠獲得冠軍殊榮。 」

「汽車修護」金手冠軍廖克濠同學表示，從小因父母職業關係， 就接觸怪手、壓馬路機等重型動力機械， 耳濡目染下對車輛機械操縱與結構修護有濃厚興趣， 就讀新北高工汽車科後，在楊國榮主任的鼓勵下成為選手， 感謝主任提醒「空有技術是人力， 唯有技術加上知識才能蛻變成人才」讓他頓悟到除了基礎技能外， 還需要不斷學習與精進汽車相關專業知識。 雖然賽前經常練習到半夜才休息，但是現在回想這一切都是值得的。 未來目標希望能就讀北科大的車輛工程系，朝汽車領域深耕邁進。

新北市教育局自108年度開始，推動「贏得未來技職人才」計畫， 全面提升技職教育品質，以培育具備實作力、 創新力及跨域力之國際專業技術人才為目標，為了鼓勵優秀師生，除 持續辦理金手獲獎學生的技能研習與產業實習外，今年獨步全國， 首推「新北市全國高級中等校技藝技能競賽選手培訓獎勵機制」， 只要獲得國際技能競賽金牌者，新北市加碼補助，最高可獲得新臺幣 120萬元的選手獎助學金，以及指導教師最高新臺幣40萬元的獎 勵金等，激勵師生追求頂尖、提升專業。

復興商工許玉穎獲得全國技藝競賽「商業廣告」金手獎第一名。(照片來源：新北市政府教育局提供)