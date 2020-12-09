IFOAM Asia × 新北 有機農業行銷培訓招生開跑

為促進有機農業行銷領域人才交流， 由新北市政府農業局輔導之亞洲有機行銷智能中心(CEIOMA) ，與全球最大有機農業非營利組織之亞洲分會IFOAM Asia 合作，於109年12月19日、20日，在板橋綠色生活館， 舉辦「IFOAM Asia x CEIOMA 有機會更好農業行銷講座」，邀集台灣、南韓、義大利等6位國內外 講師，分享各自職場寶貴經驗與農業行銷知識。

堅強的講者陣容中， 義大利的薩爾瓦多先生將分享如何營造社群支持有機消費、 如何透過全球有機區帶連線（GAOD） 在全球範圍營造這樣的社群！ 韓國漢薩琳有機消費合作社文智英女士和JADAM農法創辦人趙永 相先生將與我們分享從生產到消費的有機領域成功策略。 台灣原住民族學院促進會金惠雯秘書長將透過原住民社區的經驗， 啟發我們小農如何行銷農特產品， 而世界氣候基金會資深顧問兼天龍科技執行長陳健章也將帶來智慧農 業和其他農業新趨勢的介紹。 活動最後邀請到行政院農業委員會農糧署總結和展望台灣有機農業現 況，看見機會，讓台灣「有機會更好」！

CEIOMA於109年2月揭牌正式開始運作， 這一年與新北市境內農友一起開發新的農產品以及行銷、商業模式， 並定期跟全世界的農業工作者交流、分享經驗與技術， 其成員除了參與今年由南韓官方ALGOA(Asian Local Governments for Organic Agriculture Summit)主辦之有機基礎培訓系列課程取得證書， 更受邀參加該組織第6屆峰會，向法國、葡萄牙、瑞典、日本、 韓國等地方政府，分享本市校園有機營養午餐推動的成果與經驗， 這次能再邀請先進分享，誠摯邀請各領域有興趣的人一同參與。

新北市政府農業局表示，成立CEIOMA，除了促進人才、 國際交流，亦持續推動「友善契作平台大聯盟」的運作， 延續一直以來「先創通路，再開農路」的主軸，為農民開拓更大、 更穩健的市場，創造更高的收益。