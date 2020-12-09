「2020富邦長春公開賽」第一輪因雨停賽週四再戰

台灣歷史最悠久的職業長春高球賽「2020富邦長春公開賽」， 原訂今日進行長春組的第一回合賽事，但因為天公不作美， 淡水地區連日雨勢造成果嶺無法正常推桿， 一早前五組出發後就被迫喊停，主辦單位決定取消第一回合比賽， 明天上午七點直接進行長春組第二回合比賽以及超級長春組第一回合 比賽。

而在昨晚舉辦的職業業餘配對賽晚宴中，富邦金控特別為台灣高壇「 長春戰神」、富邦長春公開賽最大的推手謝敏男老師， 舉辦了一場溫馨熱鬧的「向傳奇致敬」頒獎典禮。今年80歲的謝敏 男，高球生涯累積台灣無人能及的80勝， 成為繼同樣出身老淡水球場的陳清波、陳清水與涂阿玉後， 第四位入選日本高球名人堂的台灣選手！ 原定今年親赴日本參加晉升名人堂儀式， 無奈因為疫情典禮被迫取消，因此， 昨晚富邦特別頒贈紀念金盤給這位堪稱台灣國寶級傳奇球星謝敏男， 表彰他至今無人能及的勝績並感謝他對台灣高球的貢獻！

謝敏男表示，能入選日本高球名人堂是他畢生最大的榮耀， 但這個榮耀歸功於一路鼓勵他的所有台灣高球人士。 也特別感謝富邦對於台灣高球運動的貢獻，富邦長春公開賽舉辦18 年來台灣高球的成長大家有目共睹， 不僅職業長春高爾夫協會會員人數從當年的不到30人， 擴大到目前已超過300人， 每年的長春賽事讓老一輩選手有更大的舞台可發揮； 富邦更承先啟後，致力於台灣高球的傳承及菁英選手的培育，13年 來持續舉辦高球傳承活動，讓長春選手的經驗、球技得以傳承； 在菁英選手的培育上更是亮眼，像是甫創下華人PGA名人賽史上最 佳成績的潘政琮、旅日好手姚宣榆以及旅韓好手陳宇茹等， 都是富邦長期贊助的菁英高球選手。

「2020富邦長春公開賽」匯聚了台灣所有高球長春常勝軍， 除了謝敏男老師外，另外8位選手勝場累計高達246勝！ 在昨晚的典禮中，富邦也特別準備台灣高球名人堂紀念銀盤，獻給這 8位台灣高球好手。包括生涯累積61勝的2012年富邦長春公開 賽(當年為歐洲長春巡迴賽一站)冠軍得主盧建順、 台巡賽和亞巡賽常勝軍汪德昌(生涯43勝)、1985年美國PG A錦標賽拿下季軍的陳志明(生涯37勝)、 創下職業賽單回合最低桿57桿的鍾春興(生涯34勝)，以及20 16年與2017年連續在富邦長春公開賽寫下二連霸的呂文德(生 涯26勝)，還有1985年美國公開賽靠賽史首次「雙鷹」 勇奪亞軍的陳志忠(生涯20勝)、前日巡賽好手、也是前TPGA 理事長葉彰廷(生涯14勝)，以及台灣原型大砲級選手「 新豐巨砲」林吉祥 (生涯11勝)。

匯聚了這9位台灣高球瑰寶的「2020富邦長春公開賽」， 可謂今年台灣壓軸高球大賽，讓台灣高球粉絲在此疫情特殊期間， 仍有機會欣賞到這些高球名將精湛的球技。此外， 本次獲得外卡資格的6位青少年菁英球員，包含去年在台灣TLPG A日立慈善盃女子高球賽中一鳴驚人的張雅淳； 今年謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽冠軍，年僅12歲的謝承 洧；2018年在佛度盃歐洲區勇奪總冠軍的陳霆宇， 還有這兩年逐漸嶄露頭角的林明遠、林智煜與謝秉翰等， 也讓人相當期待這些台灣高球的明日之星在長春老師的帶領下， 能有突破自我的表現！

今天第一回合比賽原訂早上7點第一組開球，第一洞開出了三組、 第十洞開出兩組後雨勢轉大，果嶺無法推桿， 大會裁判長何仲義決定喊停。由於第十洞果嶺積水特別嚴重， 大會為了讓比賽順利進行決定臨時改挖球洞， 但同時考量所有選手必須在同樣且平等的情況下進行比賽， 決定取消已經出發五組選手的成績，改為所有選手以" shotgun"(各洞同時開球)方式重新比賽; 然而雨勢後來依然沒有停歇，大會最後還是宣布取消第一回合比賽。

2020富邦長春公開賽第二回合比賽明天上午七點將在老淡水球場 進行長春組第二回合比賽與超級長春組第一回合比賽， 長春組完成第二回合與後天的第三回合比賽後，將直接取36洞總桿 數在前50名(含同桿)的選手敘獎。 博斯高球二台預計明天晚上十點半錄影轉播一個半小時的比賽精華。