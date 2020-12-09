紅十字總會長王清峰和社會局長張錦麗 扮聖誕婆婆送弱勢學童700組背包文具

中華民國紅十字總會響應新北市好日子愛心大平台， 總會長王清峰特別扮成「聖誕婆婆」， 9日下午贈送700組背包文具組予新北市政府社會局， 將提供給弱勢學童，由10個社福中心和家防中心社工評估致贈， 讓弱勢家庭的學童在聖誕前夕可以開心的收到禮物。

王清峰表示，紅十字總會是一個人道組織，哪裡有需要就到哪裡去。 聖誕節是孩子們最渴望的節日，期待聖誕老公公送來禮物， 今年的聖誕節，紅十字總會要為台灣偏鄉或弱勢的孩子們，送上3, 019份實用的背包文具組，第一站便到新北市來。

社會局長張錦麗表示，今年因新冠肺炎疫情， 許多家庭的經濟與生活都受到影響，弱勢家庭要維持基本的溫飽， 很難再為孩子準備聖誕禮物，但孩子是我們的未來， 再苦不能苦孩子，非常感謝紅十字總會適時捐贈背包文具組， 讓弱勢學童們也可以感受聖誕的溫暖和歡欣。

潘小弟和妹妹因家庭因素自幼由外婆照顧， 目前分別就讀國小5和1年級，是三重社福中心長期服務的個案， 提供經濟和實物資助，去年社工媒合了書桌， 外婆說孫子功課有進步了，這次2兄妹再度收到聖誕禮物， 非常的開心。另一位樹鶯社福中心服務的小畢， 也由阿嬤陪同出席捐贈活動。

新北市好日子愛心大平台在侯友宜市長的政策推動下， 自108年6月17日開辦至109年10月31日止， 共媒合實物市值和款項合計17億3,874萬2,418元， 幫助265萬5,084人次，期盼社會各界持續響應。