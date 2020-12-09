新北第一景觀餐廳 Asia 49 亞洲料理及酒廊 耶誕及跨年席位倒數熱賣

冷風拂面，濃濃的耶誕氣息卻是瀰漫在都會街頭，溫暖每個人的心房，似乎也提醒大家趕快安排溫馨的耶誕聚會或是跨年大餐，與親友共度佳節！新北第一景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，已經備妥佳餚和餘興節目，外加無與倫比的場地優勢，不但無限供應雙北美景，隔街便是全台網路聲量最高的新北歡樂耶誕城，更是用餐續攤、美照拍好拍滿的寶地，這些都讓Asia 49受歡迎的程度居高不下！12月24、25及31日，Asia 49特別以「耶誕&跨年豪華晚間套餐」迎賓，食材高檔，色味俱佳！12月31日晚間10點則接力展開「跨年狂歡派對」，現場熱力四射，再由知名DJ帶領全場倒數計時，嗨到隔年！耶誕城期間人潮爆多，餐廳訂位特別踴躍，提醒來客盡早卡位，訂位專線(02)7705-9717。

耶誕&跨年豪華晚間套餐

餐廳主廚王鐘賢西餐出身，擅長將香料紛陳的南洋料理華麗變身，盤飾升級，讓美食更加誘人！他為12月24、25和31日設計出六道式佳節晚餐，每人NT$1,588元，內容包括乾煎櫻桃鴨胸佐蜂蜜紅醋栗醬、干貝魚子醬椰漿濃湯、泰式青醬龍蝦沙拉、主廚特製七彩鮪魚撈粉、風味雪酪、主菜是二選一的炙燒日本A5和牛佐青木瓜沙拉或是乾煎鮭魚菲力佐叻沙萊姆汁、以及桂花椰絲涼糕。此一套餐亦可提前自12月18日起開始供應，消費者只需提早三日預約且付足全額，即可享用。

跨年狂歡派對

12月31日(週四)晚間10點至凌晨1點，能遠眺台北101大樓天際美景的Asia 49，延續以往的好口碑，仍將舉辦熱力四射的跨年派對，現場特別邀請知名DJ在勁歌熱曲中，帶領全場倒數迎新、嗨翻子夜！入場券分為站位及座位，站票現正於餐廳官網提供預售優惠，詳見下述。

站位預售優惠：12月30日前線上預購，每人特價NT$1,000 net (原價NT$1,500 net)，附贈限定調酒一杯及香辣日式脆薯一份。

二人座位組合NT$4,000：可享應景酒餚包括泰式炸魚餅、香辣日式脆薯，以及蘇格登12年雪莉桶威士忌一瓶、可樂二瓶。

四人座位組合NT$8,000：可享豐美酒餚包括泰式蝦餅、椒麻鹹酥雞、香辣日式脆薯，以及蘇格登12年雪莉桶威士忌一瓶、CIROC伏特加一瓶、可樂和雪碧各二瓶。

謹此提醒，飲酒過量有礙健康；以上價格除特別說明，皆須外加一成服務費；跨年派對座位區須先支付全額費用。Asia 49隸屬於「Mega 50餐飲及宴會」，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北美食地標，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是雙北最高的花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。詳情洽Asia 49亞洲料理及酒廊。