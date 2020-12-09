堵防疫破口 陳時中：12/10起產業類移工居檢後強制採檢

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，基於國內防疫安全，自明（10）日起產業類居家檢疫移工都要採檢，且雇主或仲介要登錄移工自主健康管理地點，盡量1人1室。

指揮中心表示，移工完成14日集中檢疫及居家檢疫期滿，應進行7日之自主健康管理，為掌握移工於自主健康管理行蹤及落實移工生活照顧，雇主及仲介公司應自公告之日起，配合辦理下列措施：

指揮中心表示，基於國內防疫安全，雇主或仲介公司如有未依上開新措施辦理通報、或有通報不實、或有居住環境未符合規範者，將依違反傳染病防治法第36條、第37條規定，依同法第70條規定，處新臺幣3千至1萬5千元罰鍰；此外，仲介公司因辦理就業服務業務，未善盡受任事務，致勞工權益受損，將依就業服務法第40條第1項第15款及第67條規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。



指揮中心說明，移工完成集中檢疫後，依規定應辦理健康檢查，如移工於假日完成集中檢疫無法辦理健康檢查，雇主如有需要協助延長安置移工1至2天之需求者，得於每星期二17:30前向勞動部(03-3989002)提出申請延長安置服務，延長安置費用將由指揮中心負擔。此外，上開協助安置措施，非屬法定集中檢疫，移工不得申領防疫補償，且移工應遵守集中檢疫場所相關規範。



指揮中心表示，越南、泰國產業類移工入境應居家檢疫14日，自明(10)日起，居家檢疫移工於完成檢疫程序後，應於翌日前往指定醫院辦理採檢作業，其採檢費用由指揮中心負擔，至於交通接送部分，則由雇主或仲介公司自行安排。