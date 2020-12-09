Keep fighting不停辦！2020新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽13日熱血開打

「2020新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」賽前記者會今(8)日於三重棒球場舉行，邀請旅日球星陳冠宇以「學長」身分分享精采的棒球經歷，並與副市長謝政達共同揮棒擊飛巨型棒球，正式宣告賽事熱血開打，賽事將於13日至19日在新北市新莊棒球場及三重棒球場展開。

謝政達副市長表示，新北市自102年起積極扎根基層棒球，已辦理U-12、U-15及U-18系列棒球賽事，前兩年本賽事邀請國內外城市高中棒球隊共襄盛舉，參加隊伍反應熱烈，然今年肺炎疫情肆虐，國外隊伍入境困難，因此轉型城市交流，擴大邀請國內隊伍，隊數達16隊，期待國內好手同場較勁。本年度以「Keep fighting」為賽事標語，象徵持續戰鬥永不放棄的精神，傳達了本賽事不因疫情停辦的決心，新北市一定會加強防疫工作讓賽事圓滿，也期盼明年度能再次邀請到國外隊伍來臺較勁。

本次賽事代言人為旅日球星陳冠宇，他曾經就讀於新北市棒球重點發展學校興穀國小、民安國小及二重國中，並畢業於棒球名門穀保家商，目前為千葉羅德隊效力，旅日10年的他表示回到土生土長的新北特別開心，也勉勵大家Keep fighting！把棒球精神帶到生活中，不管遇到任何挫折都不要輕言放棄。

新北市教育局表示，市府積極建立三級銜接體系及推動棒球競技培育，除陳冠宇外，亦有許多參與過本賽事的新北球員成為現役職棒選手，如統一獅隊第二指名的何恆佑、樂天桃猿隊第二指名林子崴等，新北人才的亮眼表現大眾有目共睹，希望透過本賽事能發掘更多優秀棒球人才，讓更多孩子能在棒壇上發光發熱。

「富邦金控」長期支持國內體壇發展，連續3年冠名贊助本賽事，今年第3度榮獲教育部體育署「運動企業認證」，更連續12年榮獲「體育推手獎」的肯定。為支持臺灣棒球成長發展，自104年起連續6年舉辦富邦盃少棒邀請賽，積極深耕基層棒球運動，同時擁有富邦悍將隊（職棒）和富邦公牛隊（成棒），從少棒到職棒都有富邦相挺，具體實踐「正向力量」品牌精神，讓臺灣棒球運動更加蓬勃發展。

本賽事將於12日舉辦開幕暨選手之夜，13至19日展開32場次的賽程，賽事皆免費入場，轉播部分除安排數位平臺外，今年首次全程電視轉播，歡迎喜愛棒球的朋友可透過Eleven Sports體育頻道、智林體育臺或Youtube觀看，一同為熱血的高中棒球小將們加油打氣。有關賽事即時訊息及相關贈獎活動，可至「新北富邦國際城市u18棒球邀請賽」及「新北學Bar」臉書粉絲專頁，隨時關注最新訊息。