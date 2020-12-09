2020「愛‧延續」義賣活動 來台北凱撒吃喝玩樂做公益

由台北凱撒大飯店所主辦的「愛‧延續」愛心義賣活動，今年邁入第十八年，不但是一個具有知名度的公益交流平台，亦是台北車站周邊地區性的一個公益精神象徵。今年的活動時間安排在12月11日(星期五) 下午15：00~19：00，地點一樣在台北凱撒大飯店(捷運台北車站6號出口側邊半戶外空間)，歡迎大家來走走逛逛，一起吃喝玩樂也能兼做公益！此次活動所得將全數捐贈給新北市八里區財團法人台灣天主教安老院，讓大家的愛心繼續傳遞下去。

今年「愛‧延續」愛心義賣活動現場，將義賣多樣台北凱撒國宴主廚手工美味暖心餐點，冷冷的天來碗香氣四溢的麻油雞燉飯、主廚招牌炸排骨酥、秘製豬腳飯或熱騰騰的酸辣肉羹湯，再來份雙料冠軍點心：蘿蔔糕、蘿蔔絲酥餅…等，享受美食的同時也算是為公益活動盡一份心力，別具意義。

今年備受大家期待的就是許多熱心公益的藝人/名人：寶島叫賣哥-葉昇峻、李芳瑜、汪詩敏、蔡沐妍、江恆亘、小call、苗真、東森新聞主播陳瑩、ETtoday新聞雲主持人簡立喆，慷慨提供名牌衣物鞋包和生活精品，滿足大家挖寶撿便宜的樂趣！三立新聞網總編輯劉世澤也帶領了旗下節目主持人許晶晶、李彥慧與三立新聞主播群張齡予、苑曉琬、廖婕妤，聯手捐出多樣珍藏好物。公益形象深植人心的前東森主播陳海茵大方捐出了總價將近10萬元的嬰幼兒精品與家居用品，全都是與女兒小網紅喜羊羊一起精挑細選的良品，小小年紀的她願為公益割愛的精神實在難能可貴！現場最美「靚」點藝人王俐人Lisa，今年將再度來到現場擔任活動的愛心大使，人美心也美的她每年都有許多粉絲期待看到她的身影，讓活動除了人氣旺買氣也旺！

還有多家優質精選廠商：百錄股份有限公司(莫凡彼餐飲集團)、太古可口可樂(股)公司、台灣通用磨坊股份有限公司、大戶屋、花月嵐、太陽蕃茄拉麵、屯京拉麵、QB HOUSE、Mita Pasta、北安集品、阿原肥皂、路易莎咖啡、琦盛雨洋傘、快車肉乾，也攜手捐出熱賣的美食券跟暢銷商品衝高買氣。台北凱撒大飯店總經理楊慧娟表示，「寒冷的天氣仍不減台北凱撒大飯店全體同仁們對於做公益的熱情，也感染更多人跟我們一起秉持這樣的信念，很開心看到每一年都有越來越多與我們具有相同理念的名人或企業響應我們的活動並熱情的贊助。期待今年一樣能在台北凱撒看到絡繹不絕的參與民眾，未來我們將努力結合更多社會資源與力量，有效轉化為對社會的實際貢獻，增添社會溫暖關懷的氣息。」