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HBO亞洲原創影集《戒指流浪記》探都會男女愛情　台灣12月13日浪漫搞笑首映

HBO Asia原創影集《戒指流浪記》改編自數學作家賴以威原作「Ring of the Day」，由宥勝、林予晞主演，將在 12 月 13 日全台首播。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2020/12/09 15:59
HBO亞洲原創影集《戒指流浪記》將於12月13日台灣首映(圖/HBO Asia)

HBO亞洲原創影集《戒指流浪記》將於12月13日台灣首映(圖/HBO Asia)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)HBO Asia原創影集《戒指流浪記》改編自數學作家賴以威原作「Ring of the Day」，由宥勝、林予晞主演，將在 12 月 13 日全台首播。

HBO Asia首部浪漫愛情喜劇影集《戒指流浪記》由北村豐晴執導，葉天倫製作，男主角宥勝飾演謹慎的保險精算師黃奕之，林予晞則演出到適婚年齡的空姐李麗莎，黃柏鈞飾演林予晞前男友，方季惟飾演林予晞母親，龍劭華、孫可芳、謝怡芬(Janet)在劇中也有精彩演出。

《戒指流浪記》描述精算師奕之準備向空姐女友麗莎求婚之際，卻在捷運上意外把婚戒弄丟，這場烏龍打亂所有的人生計畫，卻也帶出深埋關係其中的問題，遺失的戒指輾轉流浪在7個寂寞的陌生人之間，展開7段浪漫旅程，輕鬆幽默的探討當代亞洲社會的婚姻與愛情觀。

HBO亞洲原創影集《戒指流浪記》探都會男女愛情　台灣12月13日浪漫搞笑首映
《戒指流浪記》9日舉行記者會，左起：宥勝，方季惟，黃柏鈞(圖/台灣英文新聞)

有別於《犀利人七》裡冷酷的藍天蔚，宥勝此次飾演一板一眼的精算師，與戲中情敵黃柏鈞相比，更是有點口拙不浪漫，為此角色宥勝更是下足功夫，他說，「拜訪了很多精算師，去了他們的辦公室和他們聊天，了解他們的生活、愛情觀，以及工作情況，發現精算師每天都在處理好多數字，所以他們的思考過程會有很多和一般人不同的考量，這對我在詮釋角色上有很大的幫助。」

「永遠的玉女」方季惟此次雖演出林予晞母親，但保養得宜且舉止優雅完全看不出實際年齡，她分享，平常外出都一定要化妝，從祖母身上學到的，這是一種禮貌跟當藝人的使命。然而，雖然每天上妝，方季惟膚況卻依舊很好，「做瑜珈已經有十年，都靠做運動代謝」，她透露。

黃柏鈞嘴甜的表示，方季惟的美很優雅很永恆(elegant and timeless)，宥勝則由衷的稱讚方季惟「由內而外散發出自信美」，看來兩位在戲中的女婿之爭，戰火熱烈的延燒到戲外，最後誰能成功擄獲女主角芳心？首集將於12月13日晚間9點，獨家於HBO GO上線並在HBO頻道撥出。


預告(影/Youtube)
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