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台灣實名制口罩降價！2週10片共40元 12/31藥局搶先開賣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/09 15:55
中央流行疫情指揮中心9日宣布，未來實名制口罩將由 廠商統一包裝（圖），從現行14天9片增至10片，價格 也從新台幣45元降至40元，藥局...

中央流行疫情指揮中心9日宣布，未來實名制口罩將由 廠商統一包裝（圖），從現行14天9片增至10片，價格 也從新台幣45元降至40元，藥局... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，未來實名制口罩將由廠商統一包裝，無論成人口罩或兒童口罩，從現行14天9片增至10片，價格也從45元降至40元，藥局12月31日先行開賣，超商等販售通路明年1月4日起上路。

指揮中心今天宣布，目前國內口罩產能已大幅提升，為有效追溯口罩來源，政府研議放寬實名制口罩片數並降低價格，由廠商統一包裝完成10片/包之包裝作業，並依藥事法規定，於包裝袋上明確標示許可證字號、廠商名稱及有效期限或保存期限等相關資訊後，再配送至藥局及超商(市)銷售，方便民眾辨識。

民眾未來若對10片包裝口罩品質有疑問，或於必要時須辦理退換貨事宜，可依包裝標示之製造廠商資訊，向該廠商詢問辦理。

指揮中心指出，本項政策在藥局通路自12月31日起開始實施，口罩售價為10片40元。超商通路則自第24期(預/續購109年12月21日至12月30日；取貨110年1月4日至1月17日)起開始實施，販售價格為10片47元(含7元運費)。

民眾可上網至eMask系統或健保快易通APP登記預購繳費，或持健保卡到四大超商機台登記預購繳費，再於指定時間至八大超商/市/藥妝等通路門市領取口罩。

為因應本項新政策，口罩配送及電腦系統程式將配合進行調整及修改/轉換等作業，因此第23期取貨及第21期補領口罩(仍為9片45元，另再外加運費7元)之取貨及補領時間，將由原先109年12月21日至110年1月3日，調整為109年12月21日至12月27日，請民眾多加留意。

指揮中心同時提醒秋冬專案已自12月1日起實施，民眾進入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)等八大類場所時，務必佩戴口罩，共同配合防疫措施。
實名制口罩
口罩
中央流行疫情指揮中心

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