傳日本前首相安倍晉三明年訪問台灣　外交部：樂觀其成

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）近日有傳聞指日本前首相安倍晉三有意訪問台灣，可能於2021年成行；對此，外交部次長田中光今（9）日表示，政府「樂觀其成」，歡迎安倍晉三訪台。

由跨黨派立法委員組成的立法院「亞東國會議員友好協會」10月間發起邀請安倍晉三訪問台灣並赴立院演說行動，而友好協會會長、民主進步黨籍立委郭國文昨（8）日透露，日前邀請安倍晉三訪台，據側面了解，這位現年66歲的前首相有意訪台，且最快明（2021）年成行。

郭國文續指，希望屆時與安倍晉三討論的議題不是開放日本東北五縣市食品與否，而是如何協助台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）；他並表示，期盼行政院長蘇貞昌在任內可以解決與日本的貿易障礙。

對此，田中光今日在立法院備詢時表示，官方目前還沒有接到安倍晉三將要訪台的消息，不過他並不否認此事的可能性，且民間對此有很大的期待，「我們對這個消息非常樂觀也歡迎」。

田中光也提及，若安倍晉三訪台，代表台日雙邊關係的長足進步，不過台灣加入CPTPP 並非一國說了算，台灣會持續向CPTPP 另外11個成員國爭取支持。

蘇貞昌昨日在立法院則表示，政府目前並無討論相關食品的開放議題；他也強調會將民眾安全擺在第一位，並依科學證據與國際標準處理食安議題。

安倍晉三在9月間因健康因素宣布辭職，不過在此之前他已成為日本連續任期中任期最久的首相。現任日本首相菅義偉過去長期為安倍內閣服務，9月上任之初外界也認為菅義偉將延續過去安倍晉三的路線執政。