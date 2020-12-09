美豬進口爭議 義美高志明：從萊劑不得檢出做起

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）消基會今（9）日舉行「2020食品安心消費守門員-食品安心消費論壇」，在面對美國「萊豬」進口議題時，出席該論壇的義美食品高志明總經理受訪時指出，政府在邊境檢測要確實，同時提高檢驗標準，從萊劑不得檢出做起，才不會造成民眾恐慌。

今日上午消基會舉行「2020食品安心消費守門員-食品安心消費論壇」，會中針對「國內食品該如何積極作為以立足台灣、放眼國際」之議題，義美食品高志明總經理提到，自第一次工業革命和第二次世界大戰後，世界各國開始蓬勃發展，天然資源遭到不斷開發和耗用，農耕地轉為都市，工業急速發展之下，連帶產生了空氣、水、海洋和核輻射汙染，整個地球生態開始惡化，進而造成了極端氣候。

另一方面，全世界經濟快速發展之下，全球人口逐步增加，為了獲取更多糧食，人類開始有使用農藥的想法。自1942年，DDT殺蟲劑正式問市，已對我們的生活環境、動物生態產生的嚴重迫害和後遺症，這些都是人類為文明發展的無奈。

高志明表示，人類的食物來源為：森林、農地、河川和海洋，而食物需要土壤、陽光、空氣和水的滋養；當四大來源皆被汙染時，我們人類要如何得到「安全衛生的食材」？

當大環境受到汙染，政府訂定了各種食品安全標準，目的是保障民眾食安問題，例如：食材的農藥殘留量、動物用藥殘留量、輻射殘留量等，但高志明依據其20年食品業經驗，認為「檢驗是科學，抽樣是藝術」，也就是說，同一顆農作物或同一隻豬，不同的部位採集化驗出的殘留量是大不相同的。

高志明強調，環安、農安和食安三者環環相扣，做好環安，才能產生維護農安的好條件，有了農安做基礎，才能建構食安好環境。

最後，針對近來立法院內朝野黨團吵得沸沸揚揚的美國「萊豬」進口議題，高志明總經理受訪表示，政府目前訂定的肉品要標示，其實對於很多小型企業，甚至攤商會造成很大的負擔，至於標示是否正確，其實消費者也無從查起，最重要的還是應該要在邊境檢測就要確實，「應從萊劑不得檢出做起」，從根本解決問題，才不會造成各界困擾。