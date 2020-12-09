俄國「末日飛機」設備遇竊 戰略設備保管能力遭質疑

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）冷戰時期，為了因應可能爆發的核子戰爭，美、俄兩強產生了「移動指揮所」的構想，這些飛機能抵抗核爆衝擊波與電磁脈衝，讓身處指揮體系的國家元首和高階軍官能在熱戰中安心指揮，因此到現在還在服役中。不過，理應是高機密的俄國「末日飛機」（doomsday plane），卻在近日傳出內部設備遭竊消息。

俄國現行的「末日飛機」是伊爾-80（Ilyushin Il-80），美國與之同等級的為E-4B國家緊急指揮所，皆是由客機改造而來，不過拆掉了除駕駛艙外的所有對外窗戶和大部分的艙門、加固了機體結構，還裝設了完整的指揮、通訊、控制設施，領導人甚至可以直接在飛機上指揮洲際彈道飛彈與核彈的發射。

由於涉及敏感戰略資訊，這類飛機一向是兩國的最高機密。然而，俄媒〈國際文傳社〉（Interfax）卻透露，最近一架俄軍的伊爾-80因為服役年限長回廠維修期間，發生艙門遭破壞，內部設備被竊取事件。主管機關塔甘羅格航空科學與技術部（Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex）4日向當地警局報案後才曝光。

不願具名的警察來源指出，經過檢查，有39組設備和5組通訊設備被拆走，由於這些設備在11月26日的上一次裝備檢查中都還在，應是在這兩週內才消失的。俄媒Ren-TV報導指出，已有調查人員進入機內蒐集指紋和腳印，當局並考慮立案進行犯罪調查。

BBC分析，由於末日飛機性質特殊，無論是否是在基地進行檢修，竟有人能進入這類飛機偷竊設備，讓外界對俄國能否完善管理其具高軍事價值的戰略設備，產生一絲懷疑。俄國的軍事分析家則認為，末日飛機的設備遭竊，可能讓高機敏信息外洩。