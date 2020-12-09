Google 台灣公佈2020年度關鍵字「美國總統大選」　熱門搜尋人物「川普」

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）儘管對許多人來說，2020年是一個漫長的一年，但終究也即將進入尾聲，搜尋引擎巨擘 Google 台灣今（9）日公佈2020年熱門關鍵字搜尋排行榜，而今年最讓台灣網友關切的議題除了新型冠狀病毒（COVID-19 ，俗稱武漢肺炎）之外，竟然是「美國總統大選」！

2020年是充滿動盪與不安的一年，從1月讓台灣熱血沸騰的總統與立法委員選舉開始，緊接著武漢肺炎在中國爆發並迅速蔓延至全球，台灣在初期也備受病毒威脅，甚至人心惶惶，隨後全球經濟衰退，世界各地天災不斷，到了2020年後期，美國黑人人權運動與街頭抗爭再起，直接或間接影響到11月的總統大選，各種國內外政治與疫情議題交錯，引起台灣網友廣泛且高度關切，而Google 台灣今日發布不同類別的關鍵字搜尋排行榜，也有助外界更加了解台灣網友究竟關心什麼、談論什麼。

Google 表示，今年搜尋引擎的年度關鍵字是「美國總統大選」，「美國總統大選」佔據年度快速竄升關鍵字及年度快速竄升議題榜單的第一名，競選連任失利的「川普」（Donald Trump）亦名列第九，並登上年度快速竄升人物及快速竄升政治人物排行榜第一名，這反映出今年台灣網友特別關心全球政經局勢。

Google 指出，今年適逢台灣總統及立委選舉與美國總統大選，加上武漢肺炎持續蔓延，政府機關釋出的配套措施及政策關注度高，進而帶動相關政治人物的搜尋熱度，也使得年度快速竄升人物與政治人物榜單重複性比以往都來得高。

今年共有七名政治人物同時登上雙榜，包括第10屆立委選舉候選人如「吳怡農」、「蔡宜芳」、「陳柏惟」，而行政院政務委員「唐鳳」、衛福部長「陳時中」則因協助推動防疫有成，也成為台灣網友熱烈討論的話題人物。

此次搜尋榜單亦見台灣網友對國際政治局勢的關心，除了美國總統候選人「川普」和「拜登」（Joe Biden）外，早前一度傳出重病甚至命危的北韓領導人「金正恩」的動向，也受到網友熱切關注，進入年度快速竄升人物與政治人物雙榜。

而自年初影響全球至今的武漢肺炎想當然爾也是熱門搜尋關鍵字，除了「武漢肺炎」獲得總榜（年度快速竄升關鍵字）第二名外，台灣各級政府機關隨之推出的經濟振興方案，如「動滋券」、「藝FUN券」也分別佔第三、六名。

此外，在疫情嚴峻期間，停靠日本並引起全球關注的「鑽石公主號群聚感染事件」及疫情與延伸的防疫、振興措施如「口罩預購」、「安心旅遊補助」，以及「勞工紓困貸款」等，也是網友們今年特別關切的議題。

除了政治及疫情等較嚴肅話題，仍有一些娛樂與民生相關的關鍵字進入排行榜內。在今年逝世的藝人「劉真」、「小鬼」（黃鴻升）分別佔據總榜第四、五名；Google 還表示，韓劇「愛的迫降」與「夫妻的世界」分別以新穎題材及刺激的劇情創造話題，而中國的「以家人之名」則以無血緣關係的家人彼此扶持為主軸，溫馨、療癒的劇情也掀起一股追劇熱。

此外，今年7月時台灣彩券發行的威力彩頭獎獎金一度累積突破新台幣30億，引發民眾投注熱潮，也讓「威力彩開獎」順勢登上快速竄升議題第三名；而6月時難得一見的天文現象「日環食」，由於在台灣要等到2215年，也就是將近200年後才能再次觀測到同樣的現象，也引起民眾觀日風潮並帶動搜尋，成為快速竄升議題第六名。