【投資理財老生常談】問題KY公司連環爆 台灣投資人要注意

台股問題KY公司最近連環爆，投資人要小心，避免踩到地雷。

今年初康友-KY(6452)出事後，最近淘帝-KY(2929)、VHQ-KY(4803)、英瑞-KY(1592)、凱羿-KY(2939)，相繼因為第三季財報出爐，獲利大降，且虧損累累，造成股價重挫，投資人最近選擇KY股要特別謹慎，如果不是十分瞭解，最好暫時避開，俟情勢穩定後，再擇優投資。

康友-KY年初出事後，造成勤業眾信兩位簽證會計師施景彬、江明南遭主管機關停業兩年，且吃上背信罪官司，衝擊國內會計界相當大。一時之間各會計師事務所無不密切研商如何處理海外KY公司查核簽證問題，為求自保，紛紛決定從嚴查核。

由於KY公司設籍地均在海外，會計師因為國家主權問題，難以赴當地國做實地查核，許多會計師只能做書面審查，造成漏洞百出，困擾不堪。而中國目前會計制度不夠嚴謹，設籍中國的KY公司狀況特別多，今年第三季開始，各會計師從嚴審查，不論存貨盤查、現金帳舉證、抵押貸款、經銷商往來，均嚴格要求提供證明，以至原來被視為優質的KY公司，如今也紛紛現形。

在主管機關方面，金管會要求台灣證券交易所、中華民國證券櫃臺買賣中心，全部從嚴查核。自第二季開始，原來會計師只對季報核閱即可，現在改為查核簽證，並要求KY公司加強資訊公開，以及法說會召開頻率，並且強化審計委員會功能及責任。



經會計師及主管機關嚴格要求，部分問題KY公司第三季財報相繼出狀況，其中在中國做童裝生意的淘帝，2014年上市時，股價最高曾經到250元，去(2019)年EPS達到12.01元，今年配息0.17元。配股1.54元，帳面每股淨值44.57元。今年前三季每股虧損竟然達到14.43元，毛利率-37.18%，造成股價頻頻重挫，投資人損失慘重。

VHQ業務是電影特效，去(2019）年EPS11.6元，配息0.6元，配股5元，2018年EPS12.67元，配息6.955元，今年前三季每股虧損高達22.38元，股價亦同時重跌。

英瑞業務是製造車用水箱，已經連續兩年虧損，108年EPS-3.58元，107年EPS-3.53元，亦無分配股利，帳面淨值僅剩13.64元，今年前三季EPS-7.65元，未來挑戰極大，投資人避開為宜。

凱羿以鍋具聞名，由綜藝天王吳宗憲及女兒吳珊儒代言，每股曾經漲到200元，2019年EPS 5元，配息4.5元，2018年EPS 10.31元，配息9元，今年前三季突然大幅虧損逹14.43元，傳言是因為簽下輕油材質汽油合約，遭到詐騙10多億元，5月股價還在百元以上，現在股價連番重挫，董事長、董事紛紛辭任，問題叢生，亦造成投資人嚴重損失。

回憶2001年美國能源公司安隆醜聞案，竟導致全美五大會計事務所之一的安達會計師事務所解體，這也是歷來最嚴重的審計失敗案例。歷史殷鑑不遠，現在國內會計師事務所在康友-KY案爆發後，全部繃緊神經，擔心再有類似案例發生，衝擊信用及生存，因此對KY公司都採取嚴格審查態度，固然可以為投資人充分把關，但是在短期內，亦造成不小衝擊，為求避險，對於不夠了解的KY公司，短期內投資人還是暫時迴避為宜。

後續股市仍有近30家殭屍，長期以來財務、業務狀況及買賣週轉率都不佳，但是每年都有人利用股價低廉機會，定期炒作，主管機關應加速處理，以免日後又發生內線交易或不法炒作，坑殺散戶投資人，這也是政府保護善良投資人應有的責任，政府應儘快將股市地雷全面清除，並建立股市良好信用及秩序。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。