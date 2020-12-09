糖尿病視網膜病變為全球失明主因　AI有助及早發現眼睛病變徵兆

【健康醫療網／記者曾正豪報導】糖尿病確診後即使已在控制，還是需要注意視網膜病變的發生！一位不到四十歲的年輕人雖然糖尿病控制得宜，但沒想到在做眼底鏡檢查時，卻發現視網膜已經有出血與滲出物等病變症狀；醫師提醒，視網膜病變可能在糖尿病前期就會發生，當確診糖尿病後，一定要立即進行視網膜檢查，阻止病變持續惡化下去。

血糖控制得宜仍視網膜病變 醫師這樣解釋

偉銘（化名）在不到四十歲之前就被診斷為第二型糖尿病，確診之後也很聽醫生的話積極控制血糖，糖化血色素也都控制在七以下；但令偉銘意外的是，在做眼底鏡檢查時，竟然發現自己的眼底有一些出血的狀況，甚至還有滲出物的產生。

「像視網膜這種小血管、神經的病變，有可能在糖尿病前期就已經在進行當中。」知名診所院長杜柏村說，從糖尿病前期進展成為糖尿病，平均需要五到十年的時間；但在這段時間中高血糖就可能會對大小血管造成影響，才會出現像偉銘這樣的狀況。

杜柏村醫師解釋，視網膜會出現病變最大的原因就是高血糖；高血糖會造成血管硬化阻塞，而我們的視神經需要小血管供給養分；若長時間沒有足夠的血流供給，包括視神經、黃斑部等視網膜組織都有可能會出現病變。

根據統計，亞洲第二型糖尿病患者中有近3成罹患視網膜病變，另一資料也顯示，糖尿病史達二十年後發生視網膜病變的患者人數更高達八成之多，顯見糖友除了剛確診糖尿病時需進行眼底檢查外，也應安排定期檢查。杜柏村醫師指出，許多糖尿病患以為視力問題都是突然出現的，但事實上卻是高血糖長期累積所造成的傷害。

杜柏村醫師認為，病患會沒有感覺主要是因為受傷害的部位，沒有出現在眼睛視野的中央，再加上鮮少有人會隨時追蹤眼睛狀況，對這樣的慢性傷害多半是無感的，直到傷害影響到視力後，才驚覺怎麼視力會出現問題。

AI人工智慧檢測儀器 助糖友及早發現眼睛病變徵兆

所幸現在有加入糖尿病照護網的糖尿病患，至少都會要求每年都要照一次眼底鏡，而且許多糖尿病專科診所也引進了高科技的眼底鏡儀器，可以利用AI人工智慧協助及時判讀眼底的狀況。

杜柏村醫師解釋，非散瞳性的眼底鏡檢查不須點散瞳劑就可以直接進行，在機器前經由光線照射後就可以照出一張很清楚的眼底照片，儀器會透過內建的AI智慧軟體解析照片，最後做出判讀提供醫師參考。

杜柏村醫師也提醒，通常罹患糖尿病越久、病情控制越差者，是罹患視網膜病變的高危險群；此外，像是三高、腎臟病、抽菸、肥胖等等，都是要注意的危險因子；除了每年固定進行一次眼底檢查外，醫師也會依照病情狀況縮短追蹤頻率，糖尿病患一定要配合檢查；如果服用藥物血糖依舊控制不佳，最好與醫師進一步討論選擇更適合的方式，千萬別因為一時的疏忽，而影響了一輩子的視力健康。

MAT-TW-2001167-1.0/11/2020

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48388/

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