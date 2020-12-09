挑釁意味濃厚！美國資安公司「火眼」遭國家級駭客攻破

網路安全公司火眼位於加州之辦公室（圖／美聯社） 網路安全公司火眼位於加州之辦公室（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）知名美國網路安全公司火眼（FireEye）竟也成駭客下手的目標！火眼8日表示，疑似遭到「國家級」網路攻擊，導致一項用來協助客戶偵測防禦能力的工具遭到竊取。

火眼客戶從美國聯邦、州、地方政府，到國際企業都有。火眼執行長曼迪亞（Kevin Mandia）表示，駭客主要鎖定特定政府客戶之資訊，但未透露身分，他僅強調這次攻擊並無客戶或情報資訊遭竊跡象。

儘管火眼未言明幕後主使者是誰，資安公司Rendition INfosec總裁威廉斯（Jake Williams）卻透露了這次事件與過往俄國國家行為者（state actor）之行動有其一致性。

《美聯社》指出，火眼被竊走的「紅隊」（red team）工具，作用有如惡意軟體，是用來為客戶進行攻防測試。一旦落入不肖分子手中，後果不堪設想。目前尚未發現該工具遭惡意使用，但資安專家指出，以國家級駭客的能耐，將這類工具稍加修改後，便能用於尋找獵物的系統弱點。

火眼表示，這次出手的駭客使用了「前所未見的新攻擊手法」。火眼已啟動了三百種反制措施，保護客戶不受此等工具威脅，並與FBI與微軟等夥伴攜手調查。

火眼總部位於加州，近年來因揭露國家級駭客活動而頗有名氣，包括揭發俄國試圖駭入美國政府選務機構，以及2015至2016年俄國軍方駭入烏克蘭能源網一事。