中天執照11日到期 NCC：全台64系統均送頻道異動

國家通訊傳播委員會（NCC）11月18日決議對中天新聞台「不予換照」，中天電視公司不服，向台北高等行政法院聲請假處分。(圖/中央社) 國家通訊傳播委員會（NCC）11月18日決議對中天新聞台「不予換照」，中天電視公司不服，向台北高等行政法院聲請假處分。(圖/中央社) (來源 中央社)

中天新聞台執照將在11日到期，NCC表示，全台64家系統業者都已經送頻道異動，包括大型有線電視多系統業者（MSO）凱擘和台固共17系統今天也送件下架中天新聞台，不過替補頻道未定。



國家通訊傳播委員會（NCC）在11月18日決議中天新聞台不予換照，由於中天新聞台執照12月11日到期，後續將不能在有線電視與MOD播放，外界關注52台頻道由誰進駐。依照規定，有線電視系統業者不能播放沒有執照的頻道內容，系統業者必須先送營運計畫變更、下架頻道並經NCC審查。



NCC表示，全台共有64家系統業者，目前所有業者都已經送件。今天包括大型MSO凱擘12系統、台固5系統、大新店民主、屏南都送件，NCC已發函告知所有系統業者可以開始在螢幕上跑馬告知觀眾。



64家系統業者中有22家送替補頻道，中嘉數位申請寰宇新聞台、大豐與台灣寬頻通訊（TBC）以CNN替代進駐之外，在嘉義縣經營的世新、國聲則規劃以報導歐洲新聞為主的FRANCE 24替代。另外，包括凱擘、台固、台灣數位光訊（台數科）等42系統則送空頻。



凱擘表示，今天已經送件NCC，先送空頻下架中天新聞台，並在今天開始跑馬。台數科表示，3日已經送件NCC，但主要是先下架中天，並跑馬告知消費者，規劃52台暫時空頻，還沒有決定替補頻道。



NCC已表示，明天會先審下架中天頻道的部分，空頻部分較無疑義。系統業者有送替補頻道者，還會函請地方政府意見，審核程序應該還需要一段時間。



NCC表示，目前移頻進度應該來不及在11日前完成，中天新聞台所在的52台頻道，12日後將會先以空頻因應，也就是閱聽眾從51台接下來會跳到53台。有線電視數位化後，並不會出現黑畫面。