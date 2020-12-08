廚餘養豬恐全台變萊豬？農委會澄清：無萊劑殘留問題

農委會今對外澄清，說明含極微量萊劑的豬肉及內臟，和其他殘羹混合稀釋，豬吃下肚後會代謝降解，並無殘留問題。(圖/中央社) 農委會今對外澄清，說明含極微量萊劑的豬肉及內臟，和其他殘羹混合稀釋，豬吃下肚後會代謝降解，並無殘留問題。(圖/中央社) (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）萊豬議題的網路流言不斷，近來又流傳含萊克多巴胺豬肉進口後，以殘留萊劑的豬肉或豬內臟廚餘來養豬，將造成全台本土飼養豬變成萊豬。農委會今(8日)對外闢謠，說明含極微量萊劑的豬肉及內臟，和其他殘羹混合稀釋，豬吃下肚後會代謝降解，並無殘留問題。

農委會指出，依照衛生福利部訂定食品中動物用藥殘留標準，未來僅允許進口符合萊劑安全殘留容許量（0.01到0.04ppm）的豬肉及豬內臟，其所含萊劑已相當微量。此外，農委會也根據「世界衛生組織食品添加物第53篇之萊克多巴胺」的科學資料，說明豬隻在口服萊劑後，其排泄半衰期約6至7小時。顯示萊劑會在豬體內迅速被代謝，所以用廚餘飼養豬隻不會有萊劑殘留問題。

如同農委會主委陳吉仲曾經提到，萊克多巴胺在牛肉或是豬肉的半衰期代謝速度很快，24小時內就會代謝8成。農民都在屠宰前2天停止使用萊劑，因半衰期跟代謝快，殘留量會大幅度衰減，但最後檢測仍要符合安全容許量。至於消費者端，民眾食用含萊劑豬肉時，每人每天要吃超過33片200克排骨，天天吃而且連續吃5到10年，才可能超過安全攝取量。

若民眾對於萊克多巴胺豬肉進口仍有疑問，可參考農委會官網的「美豬美牛進口議題專區」，了解美豬進口的背景、對國產豬肉的影響、萊豬食品安全，及消費者權益等議題。