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全球第一位接種！ 英國90歲嬤測試武漢肺炎輝瑞疫苗

輝瑞(Pfizer)疫苗下週起將在英國各地施打 年逾80歲者優先接種

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/08 17:43
美國輝瑞大藥廠的武漢肺炎疫苗獲快速批准後，英國90歲老嫗基南（左）8日成為試驗者外全球首位接種輝瑞疫苗的人。(圖/美聯社)

美國輝瑞大藥廠的武漢肺炎疫苗獲快速批准後，英國90歲老嫗基南（左）8日成為試驗者外全球首位接種輝瑞疫苗的人。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）歷史性的一刻來臨！英國一位90歲老婦基南(Margaret Keenan)，於今天(8日)測試輝瑞藥廠(Pfizer)的武漢肺炎疫苗，成為實驗室之外的全球第一名接種者，為近期的國際疫情帶來好消息。英國也因此成為世界第一個開始為全民施打疫苗的國家。

根據美聯社，將在下週慶祝91歲生日的基南，已於今日台灣時間下午2時31分，在英國中部的考文垂(Coventry)當地醫院接受疫苗接種。她表示，非常榮幸成為全球第一位接受武漢肺炎疫苗測試的人員，也十分期待接種完畢後，終能與家人相聚。對她而言，這是最棒的生日禮物。

輝瑞疫苗將從下週起在英國各地的指定醫院使用。首批疫苗一共有80萬劑，將優先讓年過80歲的長者施打。衛生單位因此呼籲民眾耐心等待，預估到明年才會輪到高風險群以外的人，所謂高風險包含危險性較高的前線醫護人員，以及對病毒抵抗力較弱的長者與慢性病患等。

根據中央社，基南今天施打第1劑疫苗後，必須在21天後回來施打第2劑，疫苗將在完成接種的7天後產生效力，並達到95%效能，但目前尚不清楚效力能持續多久。專家表示，未來武漢肺炎疫苗可能與流感疫苗一樣，必須每年施打。
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