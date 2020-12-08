康貝爾談話　高層：拜登將延續川普強化台灣與美國合作

美國前亞太助卿康貝爾今天出席台美日三邊印太安全對話並視訊演說備受矚目，涉外人士分析，美國的亞洲政策具延續性，且已經展開在亞洲的重新定位；拜登政府將延續川普政府在區域的作為，包括強化台美合作及信守對台灣的承諾。

遠景基金會今天與華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）及日本國際問題研究所合作，舉辦「2020台美日三邊印太安全對話」國際研討會。

涉外高層下午表示，總統蔡英文出席會議致詞，會中與亞洲集團（The Asia Group）主席、美國前亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）視訊連線，康貝爾也透過視訊，稱讚蔡政府團隊處理疫情的卓越表現，堪稱為世界各國典範，同時也肯定駐美代表蕭美琴赴美以後的優異表現。

涉外高層下午分析康貝爾視訊演說三大重點，分別是美國面臨的三大挑戰；美國的亞洲政策具延續性，且已經展開在亞洲的重新定位；拜登政府將延續川普政府在區域的作為，包括強化台美合作及信守對台灣的承諾。

第一，美國面臨的三大挑戰，康貝爾直接點出，包括：疫情的處理、疫情導致的經濟衰退且美國兩大黨未能合作提出紓困解決方案，以及多數共和黨人不願接受美國總統當選人拜登當選事實，凸顯拜登上台後將面臨嚴峻挑戰。

第二、美國的亞洲政策具延續性，且已經展開在亞洲的重新定位。康貝爾指出，包括蔡總統所提及的台海安全，以及中國在南海、印度、澳洲甚至對亞洲民主國家的經濟杯葛，使美國兩黨瞭解未來面臨的挑戰。他強調政策延續性的重要，且美國須與亞太區域夥伴合作因應上述挑戰。

他並說，未來美國必須先強化自身競爭力，包括提升國內科技等方面的投資。過去美國在中東地區投注過多資源，未來拜登政府將持續在許多方面均將重新定位（repositioning），包括軍事、相關重新調整（reorientation）及能力建構已在川普政府任內展開序幕，未來美國政府及企業都將延續。

第三、拜登政府將延續川普政府在區域的作為，包括強化台美合作及信守對台灣的承諾。

康貝爾也表示，拜登政府將著重與民主國家建立共同目標及強化戰略夥伴關係，尤其在中國議題上，與歐洲、亞洲國家找出針對中國及其他戰略議題的因應作為，是當前重要挑戰。

另外，康貝爾指出，拜登政府也將強化與盟友的合作，包括與越南等若干不同治理結構的國家。未來拜登政府將在川普政府執政的基礎上，確保美、日、澳、印四方對話機制（QUAD）變得更加穩健蓬勃，美國也必須重新加入國際組織，發揮領導力。

至於兩岸關係部分，康貝爾期盼兩岸緊張情勢趨緩及恢復某種程度的對話，但他也直言這超出美國能力範圍，而且「球在北京那方」。美國的目標是信守對亞洲的承諾，並透過國防承諾來確保台灣民主穩定，且不單是對台灣，而是整個亞洲，川普政府做得很好的部分，盼望拜登政府得以繼續保持。