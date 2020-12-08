富比士亞洲百大社群明星 台灣這4人入榜...台裔渡邊直美風光上封面

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）富比士（Forbes）美東時間7日首度公布「亞洲百大社群娛樂名人」榜單，囊括活躍於數位社群媒體的亞太地區歌手、樂團、電影電視圈演員，台灣部份有樂團五月天、周杰倫、蔡依林、彭于晏入榜，而在台灣出生的日本諧星渡邊直美，不但入榜，還羅列在特刊封面上。

富比士指出，入選條件必須是相當活躍於數位社群環境中，所以榜單不見許多當前火紅藝人於其中。榜單不進行排名，有入選即得獎，入選娛樂名人或團體以南韓比重居多。除了台灣，還有來自澳洲、日本、中國、香港、新加坡、菲律賓、泰國、越南、印尼、緬甸、印度、巴基斯坦等國的娛樂圈名人入榜。

今年因為新冠（武漢）肺炎疫情嚴峻，多國進行封城在家隔離、採取社交距離，也因此許多娛樂表演活動都喊停或大幅減少。許多名人轉戰至IG、臉書等社交媒體與粉絲互動，保持活躍，也因應這樣一個特殊的環境，富比士首度編列了這份名單，挑選疫情期間積極經營數位社群以保持活躍的娛樂名人，他們在自己的數位社群平台進行各種倡議（如宣導防疫）、表演或更新娛樂粉絲、鼓勵著粉絲傳遞滿滿正能量，入榜參考機制包括IG追蹤人數及社群活動觸及（reach）、互動（engagement）、商業代言與網路聲量等等。

台灣部份，拿下許多頂尖歌曲獎項的華語歌壇天王歌手周杰倫當仁不讓，富比士指來自台灣的周杰倫，是IG最多人追踪的娛樂名人，追踪粉絲逾六百萬人。儘管疫情讓許多商演喊停，周杰倫仍活躍於網路媒體上，與Netflix合作的實境旅遊節目《周遊記（J-Style Trip）》，合體蕭敬騰等 大咖嘉賓讓粉絲超驚喜，防疫在家看節目也不無聊。今年一月，周杰倫夫婦還捐贈45.5萬美元給武漢第一線醫療人員支持抗疫工作。

也是多項倡議意見領袖的蔡依林，活躍於IG及其它社媒平台，分享工作與生活日常。今年疫情期間蔡依林也不無聊，IG或臉書貼文獲得滿滿的關注。富比士報導蔡依林光在微博就擁有4300萬名追隨者，在IG也有400萬名追踪粉絲，獲獎無數的她，去年推出的Ugly Beauty奪下最暢銷專輯。

紅遍亞洲的台灣樂團五月天入榜當仁不讓，主唱阿信個人的臉書粉絲有近400萬人。今年5月，獲獎無數的五月天舉辦線上虛擬演唱會服務全球歌迷，並在YouTube創下4200萬次觀看紀錄。

演員彭于晏活躍於華語電影圈，是備受肯定獲獎無數的男演員，目前在微博擁有3300萬追隨者，在IG也擁有500萬名追踪者。高顏值且認真投入於工作的彭于晏，近年不斷為國際一線精品品牌代言，魅力超強。

台裔日本諧星渡邊直美也入榜單。富比士提到，「在台灣出生」的渡邊直美以獨特搞笑風格模仿碧昂絲、亞莉安娜、Lady Gaga而紅，YouTube相關表演影片觀看數短短三個月就衝破1900萬次以上，目前已躍居日本藝能界中最多IG追踪者的明星，早在2018年就被Time雜誌選為網路25大最具影響力的名人。充滿正能量、帶來歡樂的渡邊直美今年疫情期間依然代言滿手，處處可見她的身影。