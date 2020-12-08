腸病毒71型蠢蠢欲動 台灣社區疫情較上週升8.0%

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署表示，雖已入冬季，國內腸病毒疫情尚處於低點，但近期疫情緩升，由於今年無腸病毒流行，無抵抗力的易感宿主較多，且無論成人、小孩都有感染風險。提醒家長別輕忽，應留意落實手部衛生及個人衛生習慣，避免病毒傳播。

疾管署監測資料顯示，上週(11月29日至12月5日)國內腸病毒門急診就診共計5,956人次，較前一週(5,516人次)上升8.0%，近期疫情呈緩升；社區腸病毒檢出以克沙奇A群為多，但仍有腸病毒71型活動，且今年累計5例腸病毒併發重症確定病例，均感染腸病毒71型。

疾管署指出，腸病毒傳染力強，除了嬰幼兒外，青少年甚至成人都有感染可能，只是症狀大多輕微，易與一般感冒混淆，且酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效的預防方法為正確勤洗手並維持良好衛生習慣。

提醒家長及教托育機構人員應教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息。



疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。