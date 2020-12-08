港式監獄電影《逃獄兄弟》再現暴力美學　逃不過疫情香港延後上映台灣12月首映

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 港片《逃獄兄弟》講述兄弟情義，然而受疫情影響將延後香港上映時間，台灣則將於12月11日播出。

港式獄監電影《逃獄兄弟》由香港新生代導演麥浩邦執導，集結香港實力派演員譚耀文、張繼聰、張建聲， 還有酷似金城武的栢天男共同演出，喚起觀眾熱血的兄弟情。

《逃獄兄弟》集合眾多香港硬底子實力派演員， 包括曾獲得金馬獎最佳男配角肯定的譚耀文， 香港最搶手的演員張繼聰及張建聲，再加上由模特兒轉型， 有香港竹野內豐之稱的新人栢天男共同演出。

《逃獄兄弟》在香港原訂12月3日上映， 但上映之前香港因為疫情轉為嚴重，宣布從12月2日起戲院， 必需暫時關閉二週，配合政策只能延後上映， 主角們希望戲院能順利在聖誕節前再度營業， 讓觀眾聖誕假期還有娛樂活動可以看電影。



預告(影/Youtube)

電影講述4個囚犯從一開始水火不容， 不但出狠招虐待彼此，大打群架，讓動作場面也相當精彩， 但為了共同要逃出監獄的目標，不得不放下過往成見，相互合作， 漸漸展開了兄弟情誼，上演香港電影最擅長的兄弟情義戲碼。

特別的是，長相神似金城武的香港男星栢天男，先前曾以《L風暴》入圍第38屆香港電影金像獎「最佳新演員」，這次在《逃獄兄弟》除了被胸口碎大石，還有一場「濕身秀」的爆虐場景，在洗澡時被突襲下體，讓他直呼，「為了戲好可以忍過去的！」



電影劇照(圖/電影公司)

電影公司表示，有一場栢天男在洗澡 時，張建聲突然帶人闖入，更突襲他赤裸裸的下半身， 導演為增加真實感，在沒有提前告訴栢天男的情況下， 要求張建聲直接出手，拍攝時， 張建聲特意抓向他的大腿內側，以借位方式完成，他說：「 不能真的正面出手，因為擔心真的造成傷害了。」栢天男笑說：「 其實突然被抓真的很尷尬，但為了戲好還是可以忍過去的。」

談到電影以香港少見的逃獄為主題，譚耀文說：「 要在香港逃獄幾乎不可能， 所以我們參考了許多外國成功逃獄的資料， 然後再設計一個適合香港監獄的逃獄方法。」 導演麥浩邦認為囚犯長時間被困在監獄內，可以不停思考， 有機會想出平常人想不到的逃獄方法。張繼聰則指， 香港以監獄為題材的電影很多，但逃獄主題卻罕見，張繼聰說：「 這部戲會一步一步告訴觀眾，該如何躲過監視器， 在欠缺工具下又如何扭開螺絲，怎樣能做一個扳手出來， 細緻描述逃獄的情節。」至於戲中眾人能否成功逃出監獄？ 他笑說這當然要大家進到電影院觀看結局了。

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