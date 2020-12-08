台灣犯罪懸疑電影《緝魂》張震為戲暴瘦　暌違14年合體張鈞甯演夫妻

《緝魂》由張震(後)和張鈞甯(前)領銜主演(圖/電影公司) 《緝魂》由張震(後)和張鈞甯(前)領銜主演(圖/電影公司)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 犯罪懸疑電影《緝魂》由張震和張鈞甯領銜，這也是兩人14年後再度合體，張震更進行地獄式訓練，體重狂掉12公斤，只為更貼近角色十分敬業。

《目擊者》、《紅衣小女孩》程偉豪執導，張震、張鈞甯主演的犯罪懸疑鉅作《緝魂》，兩人暌違14年後再度合作，而張震更為戲暴瘦以光頭造型演出罹癌檢察官，十分敬業。

《緝魂》發布前導預告及海報，首度曝光全體演員名單，全片聚焦於一起豪宅裡的兇殺命案，負責偵辦此案的檢察官張震與刑警張鈞甯，在調查命案的過程中發現，這起看似爭奪遺產的謀殺案背後，隱藏著更為驚人的秘密真相。

電影公司表示，戲中飾演罹患癌症的檢察官角色，張震在三個月內激瘦12公斤，並以光頭造型搭配蒼白無血色、全身長紅斑的病容化妝，呈現極真實的狀態。

曾在電影《詭絲》中交手過的張震與張鈞甯，這次暌違14年後再度合作，兩人升格飾演一對感情深厚的夫妻，張鈞甯更大讚張震不論上戲與否，他都會全程待在片場觀看其他演員的表演，是位極認真的專業演員！



《緝魂》前導預告(影/Youtube)

張震透露，私下相當喜歡看懸疑片與推理小說，一收到《緝魂》的劇本，沒考慮多久就決定演出，而他為了詮釋片中罹患癌症的檢察官角色，在開拍前三個月內激瘦了12公斤，張震笑稱是他高中後再也沒見過的體重！

張震說，他靠著一週三次、每次兩小時的大量激烈運動，以及地獄式般的節食忌口以消耗肌肉方式瘦身的張震，開拍後體重仍持續下降，盡全力呈現出癌症病患消瘦的病程。

此次，張震為戲剃了個全光頭的造型，虛弱身形再搭配上蒼白無血色、全身長紅斑的病容化妝，讓整體外型極具真實感，完全顛覆他平時的帥氣形象，也幫助他在拍攝時更能融入在角色狀態中。

曾在電影《詭絲》中合作過的張震與張鈞甯，暌違14年後再度重逢，為新片《緝魂》剪了一頭俐落短髮的張鈞甯，她透露是自己向導演程偉豪提出剪掉20公分長髮的請求，好貼近刑警俐落的角色設定，而程偉豪起初聽到時還不敢置信地直呼：「真的可以嗎？」後來竟然進一步要求：「希望剪越短越好！」不顧經紀人在一旁臉色發白。

《緝魂》前導海報上則是由張震與張鈞甯的半張臉組成，分別置於水面之上下，搭配上「靈魂末路、似幻似真」的文案，暗示命案真相並非表面所見，讓人更加期待全片的燒腦翻轉劇情。



《緝魂》前導海報(圖/電影公司)