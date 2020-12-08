台灣鴻海證實　美洲廠區遭網路勒索病毒攻擊•駭客要求贖金近10億元

此為示意照 (圖/鴻海官網) 此為示意照 (圖/鴻海官網)

更新時間: 2020-12-08 16:51

首次發稿: 2020-12-08 16:01

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）外媒報導，鴻海集團墨西哥廠區遭駭客勒索軟體攻擊。鴻海今天（8日) 下午證實，美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，受影響廠區網路逐漸恢復正常，對集團整體營運影響不大。

根據國外媒體BleepingComputer報導，鴻海集團位於墨西哥廠區在感恩節期間，遭受駭客勒索軟體攻擊，駭客偷取了部分未加密的資料，部分文件和報告已經在網路上公開。

報導引述資安界消息人士證實，鴻海集團位於墨西哥北部與美國接壤的邊城華雷斯（Ciudad Juarez）Foxconn CTBG MX廠房內的伺服器，大約在11月29日期間遭受駭客攻擊。此次攻擊影響到1200至1400台伺服器，不過工作站則未受到攻擊。

截至台灣時間8日下午16:40發稿為止，該廠的官網仍未正常運作 (如下圖) 。

對於上述消息，鴻海證實美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，目前內部資安團隊已完成軟體及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級。

鴻海發布公開資訊表示，此次攻擊受影響廠區網路逐漸恢復正常，對集團整體營運影響不大，相關資訊也已與客戶、供應鏈夥伴同步。

BleepingComputer報導中提到，當地廠區設立於2005年，主要組裝出貨銷售電子產品給南美和北美市場。

報導稱，駭客偷取了大約100GB容量的未加密資料，並且刪除了大約20TB到30TB備份資料。駭客更勒索要求鴻海集團支付1804.0955枚比特幣，相當於3468.6萬美元（約合新台幣9.8億元）。