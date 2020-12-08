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【新冠肺炎+2】案719可能台灣染疫？莊人祥： 將比對病毒株序列

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/08 14:24
【新冠肺炎+2】案719可能台灣染疫？莊人祥： 將比對病毒株序列

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增2例境外移入COVID-19(武漢肺炎)確定病例，分別自印尼(案718)及中國(案719)入境。

指揮中心表示，案718為印尼籍20多歲女性移工，今年11月23日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，12月7日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診(Ct值35)。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

指揮中心指出，案719為本國籍50多歲男性，今年9月中旬至中國浙江處理公事，11月22日返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案於防疫旅館居家檢疫期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，12月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值15)。個案發病前2日為檢疫期間，就醫接觸者均有適當防護裝備，因此無須匡列接觸者。

綜合媒體報導，案719是入境後第12天發病，且在台灣檢疫是住在一人一間的旅館，照理來說不會接觸到其他人，不過莊人祥坦言，該個案Ct值偏低，研判是近日發病，有可能還在境外潛伏期內，也有可能是本土感染，將培養病毒，釐清序列是否與中國病毒株相似。

指揮中心統計，截至目前國內累計718例確診，分別為626例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、582人解除隔離、129人住院隔離中。
武漢肺炎
新冠肺炎
中國浙江
印尼

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