響應新北市好日子愛心大平台　聲寶、白金扶輪社合贈400台空氣清淨機

國內知名家電品牌聲寶股份有限公司暨台北市白金扶輪社， 響應新北市好日子愛心大平台， 7日聯合捐贈400台空氣清淨機給市府，將提供新北市老人公寓、 身心障礙福利機構、小型作業所、公共托育中心、兒少安置機構、 街友中途之家等140處社福單位，以及26戶弱勢家庭， 預計嘉惠超過8,000位弱勢民眾， 在防疫期間更能確保乾淨的空氣品質。 聲寶公司董事長陳盛沺表示，因疫情關係， 民眾對於空氣品質的要求提升， 為了使弱勢族群也能夠享有乾淨的空氣品質， 透過新北市議員蔡淑君的媒合， 捐贈200台市值約400萬元的Arkdan空氣清淨機 ，該機型可快速濾清空氣中PM2.5，改善室內空氣、降低過敏。 Arkda是母親陳張秀菊幫他取的「阿沺」諧音，以此紀念母親， 同時他的父親是土城出生，捐贈新北市，也是回饋鄉里。 台北市白金扶輪社長康照洲表示，該社成立5年， 以藝文及偏鄉照顧為主軸，曾到宜蘭南澳、屏東等捐贈關懷， 在第2任社長李師明任內，更到台東偏鄉大鳥國小捐贈， 以鼓勵師生，並媒合資源幫學童做聽力檢查、配鏡等。 這次捐贈的200台B-MOLA-RLA家用空氣清淨機， 也是由秘書長翁意淳的向實貿易股份有限公司所出產捐贈， 希望能幫助弱勢族群。 新北市長侯友宜表示，聲寶公司是台灣本土知名家電品牌， 感謝蔡淑君議員的媒合；白金扶輪社雖然在台北市， 但卻跨縣市來捐贈，正是「聲寶有愛，白金有情」， 愛與情是人與人之間最好的關懷，兩單位一起攜手做公益， 響應新北市好日子愛心大平台，讓社會在新冠肺炎威脅的期間， 能得到滿滿的愛和能量，一起對抗病毒。