挺產業 臺灣企銀攜手嘉義縣府續推「回嘉創業」

臺灣企銀協助各縣市政府辦理創業及中小企業貸款， 對促進地方產業發展與增加就業機會備受各界推崇肯定，本次再於「 嘉義縣青年創業及中小企業貸款」承貸銀行徵選中脫穎而出， 取得獨家辦理資格，貸款額度最高新臺幣貳佰萬元，貸款期限最長7 年。

嘉義縣政府於本(12)月4日舉辦「嘉義縣新創基地啟動暨SBI R成果發表會」，臺灣企銀董事長黃博怡、 嘉義縣長翁章梁及中小企業信用保證基金董事長李耀魁於會中共同簽 屬MOU，攜手推出「嘉義縣青年創業及中小企業貸款」，由臺灣企 銀自有資金辦理，結合中小企業信用保證基金保證成數九成，該行同 仁亦於現場提供創業及融資諮詢服務， 第一時間以實際行動輔導協助當地小規模商業及中小企業。

臺灣企銀既往不僅是「青年創業及啟動金貸款」及「 微型創業鳳凰貸款」二項國家政策性創業貸款的承作冠軍，截至今年 10月底止，在縣市政府專案貸款方面已累計承作751件， 累計貸放金額逾8億元，經統計目前已與新北市、桃園市、新竹縣、 新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、 屏東縣、宜蘭縣、台東縣及金門縣等十四個縣市合作推出專案貸款， 在輔導地方創業與提升就業機會上均有目共睹、成果斐然。

該行董事長黃博怡受訪時表示，身為全國唯一中小企業專業銀行， 在政府推動中小企業各項經濟政策上能率先做出如此耀眼成績， 不僅是榮耀肯定，亦是使命與責任，尤其2020年國人生活作息受 新冠肺炎疫情影響之際， 各界仍可以看到臺灣企銀於全台舉辦多場融資說明會， 協助企業紓困與再起，共同為穩固台灣的經濟基石而努力。