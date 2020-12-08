不可忽略的閱讀力 新北千位國中生靠這個減C成功

新北市今(109) 年國中教育會考全市國文待加強C比例較去年減少2.84%， 更低於全國平均，有近千位同學國文減C成功。其中， 中山國中將閱讀融入各領域教學評量， 國文科精熟級A人數大幅提升；三重高中靠跨域閱讀課程， 讓國文科減C近10%；位於偏鄉的三芝國中則靠玫瑰花推動閱讀， 國文科待加強C學生比例更是一口氣減少近14%，全市最多！

教育局長張明文表示，新北市積極培養學生的閱讀能力， 將閱讀教育搭配「學力UP支持計畫」， 期盼透過多元特色課程及活動，全方位紮實地提升學生語文學力， 也能提升會考基本學力並看見孩子的成功， 未來更要繼續為新北的孩子做最好的準備。

三芝國中今年是全市國文進步最多的學校， 待加強C學生比例減少14%。歸功於學校全面推動閱讀教育， 從去年起特別規劃「芝優說書人」課程， 培訓學生志工早自習輪流至各班「說書」給同學聽；推廣「借書朗讀 送玫瑰」活動，鼓勵同學多多朗讀書並與人分享。彭瓘媚老師表示， 這些課程啟動「聽、說、讀、寫」全方位的學習機制， 培養學生閱讀、邏輯和表達能力，讓語文活起來， 真正融進學生的生活裡。

三重高中今年榮獲學校閱讀磐石獎及個人閱讀推手雙料大獎， 更透過推廣閱讀大幅減少會考國文科待加強C比例近10%， 讓師生確信閱讀是最基本的關鍵能力。 學校將傳統的圖書館閱讀加入資訊素養，打造主題式跨域閱讀課程， 並與空軍三重一村合作「閱眷村‧讀記憶」課程，利用「LINE@ 」設計中英版走讀課程，由學生擔任小小導覽員口述歷史，並實際帶 領民眾導覽空軍三重一村，讓大家重新認識三重。吳柔萩同學說：「 閱讀能力的提升，也讓我對其他領域知識學習更有興趣與成就感」。

中山國中這次會考國文精熟級A大幅提升5%，學校將閱讀教育融入 各領域的教學與評量，教師們特別將會考的閱讀素養題型， 作爲校內命審題方向。此外，也特別研發特色閱讀課程， 教學生如何自主學習，除了提升學習動機，也讓學生學會讀書方法、 時間管理及學習監控等能力；同時開設「品閱心視野」課程， 讓小組針對讀報與媒體識讀做討論， 並增加學生閱讀理解及探究的表現。陳君武校長提到， 學校看見孩子的傾向和需求，持續進行閱讀教育的規劃， 希望帶動教學與學習的方式的改變與鬆動。