中華電信贊助IEEE GLOBECOM 2020全球通信大會

欣逢台灣5G元年，全球通信領域最具規模之專業技術性研討會議「IEEE GLOBECOM 2020」，在中華電信與台灣大學、中國電機工程學會共同支持下，成功爭取在台舉辦，讓全球看見台灣科技能量與5G領先地位。今年大會將於12月7日至11日以線上虛擬及現場實地會議兩種型式混合進行，匯集國內外專家以「人與機器智慧通訊(Communications for Human and Machine Intelligence)」為主題，進行最專業的通信前瞻技術交流。
中華電信以地主國最大電信業者的角色大力支持「IEEE GLOBECOM 2020」會議的舉辦，由該公司北區分公司涂元光總經理擔任大會主席，更積極參與技術交流與展示。多位主管將在Keynote、Executive Forum、6G Summit等重要場次給予專題演講；並結合國內產業夥伴於現場展示5G精彩應用、企業專網、開放網路(O-RAN)三大亮點，展現中華電信在5G創新應用服務與前瞻技術自主研發能量。
5G精彩應用展示包含「Hami Video多視角轉播」及「VR虛擬演唱會」，透過5G大頻寬傳送4K高畫質影像，以及與VR的結合，讓使用者體驗全新的影音服務感受。其中，「Hami Video多視角轉播」以獨家取得之多視角內容，供使用者選歌、選舞台視角及特寫明星；而「VR虛擬演唱會」則經由視覺特效與即時合成，於演出過程中動態呈現各種虛擬場景，並即時直播4K VR高畫質畫面，讓使用者享受有如親臨超現實演唱會的體驗。
5G企業專網展示中華電信自主研發「5G智慧管+」邊緣運算(MEC)解決方案，現場以和碩、智邦及鈺登等硬體為5G NSA (Non-Standalone)之企業專網設備，並在此運行研華智慧工廠及達明機器手臂自動光學檢測應用，展現透過企業專網與MEC架構中的即時性與安全性。除此，中華電信首創與正文、CISCO合作，搶先體驗5G SA (Standalone)邊緣運算技術。
5G O-RAN展示中華電信自主研發之5G智慧網路控制器之應用、反射式陣列天線和外接式光路徑轉接裝置等，並邀請5G產業創新發展聯盟、工研院、資策會、台灣大學、正文、台達、明泰、和碩、啟碁、雲達、CISCO、Intel、Keysight、NI和NVIDIA等產業夥伴共同展示O-RAN研發成果，展現中華電信與國內產業鏈合作發展O-RAN的企圖心，共同為拓展國際市場努力。