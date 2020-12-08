中華電信贊助IEEE GLOBECOM 2020全球通信大會

欣逢台灣5G元年，全球通信領域最具規模之專業技術性研討會議「 IEEE GLOBECOM 2020」，在中華電信與台灣大學、 中國電機工程學會共同支持下，成功爭取在台舉辦， 讓全球看見台灣科技能量與5G領先地位。 今年大會將於12月7日至11日以線上虛擬及現場實地會議兩種型 式混合進行，匯集國內外專家以「人與機器智慧通訊( Communications for Human and Machine Intelligence)」為主題， 進行最專業的通信前瞻技術交流。

中華電信以地主國最大電信業者的角色大力支持「IEEE GLOBECOM 2020」會議的舉辦， 由該公司北區分公司涂元光總經理擔任大會主席， 更積極參與技術交流與展示。多位主管將在Keynote、 Executive Forum、6G Summit等重要場次給予專題演講； 並結合國內產業夥伴於現場展示5G精彩應用、企業專網、 開放網路(O-RAN)三大亮點， 展現中華電信在5G創新應用服務與前瞻技術自主研發能量。

5G精彩應用展示包含「Hami Video多視角轉播」及「VR虛擬演唱會」， 透過5G大頻寬傳送4K高畫質影像，以及與VR的結合， 讓使用者體驗全新的影音服務感受。其中，「Hami Video多視角轉播」以獨家取得之多視角內容，供使用者選歌、 選舞台視角及特寫明星；而「VR虛擬演唱會」 則經由視覺特效與即時合成，於演出過程中動態呈現各種虛擬場景， 並即時直播4K VR高畫質畫面，讓使用者享受有如親臨超現實演唱會的體驗。

5G企業專網展示中華電信自主研發「5G智慧管+」邊緣運算( MEC)解決方案，現場以和碩、智邦及鈺登等硬體為5G NSA (Non-Standalone)之企業專網設備， 並在此運行研華智慧工廠及達明機器手臂自動光學檢測應用， 展現透過企業專網與MEC架構中的即時性與安全性。除此， 中華電信首創與正文、CISCO合作，搶先體驗5G SA (Standalone)邊緣運算技術。

5G O-RAN展示中華電信自主研發之5G智慧網路控制器之應用、 反射式陣列天線和外接式光路徑轉接裝置等， 並邀請5G產業創新發展聯盟、工研院、資策會、台灣大學、正文、 台達、明泰、和碩、啟碁、雲達、CISCO、Intel、 Keysight、NI和NVIDIA等產業夥伴共同展示O- RAN研發成果，展現中華電信與國內產業鏈合作發展O- RAN的企圖心，共同為拓展國際市場努力。