勇於挑戰中國威權•友好台灣　捷克布拉格市長獲選歐洲最有權勢人物之一

捷克首都布拉格市長賀瑞普今年9月1日跟隨捷克訪問團到立法院參訪時，戴著印有兩國國旗的口罩。 中央社檔案照片 捷克首都布拉格市長賀瑞普今年9月1日跟隨捷克訪問團到立法院參訪時，戴著印有兩國國旗的口罩。 中央社檔案照片

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）歐盟主流媒體POLITICO Europe公布年度歐洲最有權勢人物，友台的捷克布拉格市長賀瑞普，因為勇於挑戰中國及俄羅斯威權首次入選。

以歐盟報導聞名的POLITICO Europe，當地時間7日公布2021年度歐洲最有權勢人物，共28人入選，包括現年39歲的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）。

每年年底POLITICO Europe都會選出年度歐洲最有權勢人物(the most powerful people in Europe)，賀瑞普是首度入選，也是名單上唯一的捷克人。

今年度排名第一的是連續執政近16年、即將在明年(2021年) 9月大選後卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel, 如下圖）。

德國總理梅克爾 (圖/POLITICO Europe)

完整名單/POLITICO Europe

中央社報導，賀瑞普與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）、成功研發出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的德國生技公司BioNTech科學家圖瑞吉（Özlem Türeci）等人都被歸類為「夢想家」(The Dreamers) 、也就是推動歐洲前進的人。

POLITICO Europe評論說，賀瑞普受到前總統哈維爾（Václav Havel）的啟發，不僅反抗本國的民粹總理巴比斯（Andrej Babiš），也跟莫斯科和北京的獨裁者作對。中東歐地區有威權復辟的趨勢，他想將捷克首都建設成自由主義者的希望燈塔。

該刊指出，賀瑞普不惜犧牲布拉格的經濟也要對抗中國，挑戰「一個中國」政策，在市府升起雪山獅子旗支持流亡藏人後，棄北京與台北締結為姊妹市。

該刊認為，捷克在野領袖如今成了歐洲支持台灣的最前線。在賀瑞普的陪伴下，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）8月底率團訪台，中國外長王毅警告他將為此「付出深重代價」，也讓中國報復與否成了歐洲其它國家是否跟進的指標。