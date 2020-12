勇於挑戰中國威權•友好台灣　捷克布拉格市長獲選歐洲最有權勢人物之一

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)歐盟主流媒體POLITICO Europe公布年度歐洲最有權勢人物,友台的捷克布拉格市長賀瑞普,因為勇於挑戰中國及俄羅斯威權首次入選。

以歐盟報導聞名的POLITICO Europe,當地時間7日公布2021年度歐洲最有權勢人物,共28人入選,包括現年39歲的布拉格市長賀瑞普(Zdeněk Hřib)。

每年年底POLITICO Europe都會選出年度歐洲最有權勢人物(the most powerful people in Europe),賀瑞普是首度入選,也是名單上唯一的捷克人。

今年度排名第一的是連續執政近16年、即將在明年(2021年) 9月大選後卸任的德國總理梅克爾(Angela Merkel, 如下圖)。

德國總理梅克爾 (圖/POLITICO Europe)

完整名單/POLITICO Europe

中央社報導,賀瑞普與歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)、白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭(Svetlana Tikhanovskaya)、成功研發出2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗的德國生技公司BioNTech科學家圖瑞吉(Özlem Türeci)等人都被歸類為「夢想家」(The Dreamers) 、也就是推動歐洲前進的人。

POLITICO Europe評論說,賀瑞普受到前總統哈維爾(Václav Havel)的啟發,不僅反抗本國的民粹總理巴比斯(Andrej Babiš),也跟莫斯科和北京的獨裁者作對。中東歐地區有威權復辟的趨勢,他想將捷克首都建設成自由主義者的希望燈塔。

該刊指出,賀瑞普不惜犧牲布拉格的經濟也要對抗中國,挑戰「一個中國」政策,在市府升起雪山獅子旗支持流亡藏人後,棄北京與台北締結為姊妹市。

該刊認為,捷克在野領袖如今成了歐洲支持台灣的最前線。在賀瑞普的陪伴下,捷克參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil)8月底率團訪台,中國外長王毅警告他將為此「付出深重代價」,也讓中國報復與否成了歐洲其它國家是否跟進的指標。