受福灣性騷擾事件牽連　台灣桂冠公司即日停產巧克力湯圓

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）「福灣巧克力」許姓前董事長因為曾經涉嫌性騷擾女實習生被判刑，引發網友抵制福灣巧克力，福灣日前曾在臉書對造成負面觀感致歉。桂冠實業原本委由福灣進口巧克力原料製作湯圓，也因此決定停產相關產品。

圖/官方臉書

桂冠昨 (7日) 發聲明指出，為尋找巧克力的頂級原料，因此透過供應商福灣公司進口東南亞Malagos Agri-Ventures Corporation原料。桂冠期盼與消費者站在同一線，因此，即日起停止「桂冠巧克力湯圓」生產，上架的「桂冠巧克力湯圓」所得，將全數捐作公益，往後尋找合作夥伴會更謹慎。

中央社7日報導，前不久，有網友以「福灣巧克力」創辦人許華仁的父親、福灣前董事長許峰嘉在2015年涉及性騷擾女實習生被判刑6個月，抵制福灣巧克力。

這個事件在網路上延燒，連帶使得桂冠實業公司委由福灣從東南亞進口巧克力原料製作湯圓，也受到影響。

11月27日「福灣巧克力」創辦人許華仁曾在臉書發表道歉聲明，聲明中指出，「福灣巧克力」在2015年品牌轉型期間發生的性騷騷事件，引發消費者負面觀感，也讓支持者失望，致上最深歉意。

聲明也表示，這起事件發生的隔年(2016年) 即由屏東地方法院判決，「我們除向當事人當庭道歉，也依據判決結果補償，董事長許峰嘉也被要求卸除職務，我們明白這件事已對對方造成難以抹滅的傷害。」

聲明說，這些年來「福灣巧克力」深切反省，嚴格遵守相關法令規定，致力打造兩性平權的工作環境，並為工作夥伴建立合法、合理的申訴管道。

許華仁本人於事件發生時因保護家人心切，也有失言，如今自當時的人子身分，成為人夫、人父之後，對女性職場權益與處境更能感同身受，對當時的不當發言深感懊悔，經營團隊更是時刻記取教訓，持續以最高道德標準自我要求。

聲明中表示，身為大眾寄予期待的品牌，會時刻反省，勇於承擔責任，對連帶受到影響的合作夥伴也感到抱歉。