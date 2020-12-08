【功成身退】發行量堪比聖經 IKEA型錄走入歷史

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）瑞典家飾業龍頭宜家家居（IKEA）在全球發行的產品型錄，豐富精美，是普羅大眾對家懷有幸福夢想的起點。然而這發行至今已有七十個年頭的刊物，即將走入歷史，標誌著一個美好時代的終結。

CNN報導，IKEA在聲明中指出，鑒於網路閱覽與消費習慣已成主流，不得不做出這「傷感卻理性的決定」，讓紙本與數位版型錄下台一鞠躬，但未來仍將透過新方式與消費者互動。

IKEA於1950年在瑞典發行首本型錄，當時僅16頁，列出各項商品，佐以簡單的黑白圖示，此後才慢慢擴展成今日的「重磅」型錄。2016年來到印刷量高峰，在全球50市場以32種語言共發行了2億本。發行量之大，常被拿來與聖經、可蘭經與哈利波特小說相提並論，甚至擠下聖經拔得頭籌。

今年10月出刊的2021年型錄，將是最終刊，明年則會出版一書，紀念型錄歷史與IKEA家飾的風華絕代，並提供多項室內設計DIY創意。

根據《衛報》，傢俱市場競爭日熾，新興公司如雨後春筍般冒出，為了保住地位，IKEA近年來持續推陳出新，如推出數位裝潢服務，讓消費者能藉擴增實境技術，將家具投影至牆上，作為購買參考。新冠肺炎（COVID-19）迫使人們在家工作，在家居改造需求下，促升了IKEA銷量。從去年9月至今年8月，一年來銷售量激增了45%，網站造訪人次達40億。



（圖／IKEA Taiwan 臉書）