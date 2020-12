可愛！台北松菸聖誕禮物交換提案　樂高打造澡堂、花園十大經典場域

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)松山文創園區精選品牌推出「聖誕禮物交換提案」,另重新改造古董級消防栓水帶箱,進駐樂高打造的模擬園區場景,參加尋寶樂高活動還可獲神秘小物,搭配藝術裝置一路玩到明年1月3日。

松山文創園區前身為「台灣總督府專賣局松山菸草工廠」,這座菸廠已據有 80 年歷史。今年園方陸續整修醫護室、男澡堂、備膳食堂等空間並進行實驗劇場、展覽、市集活動運用,即日起至明年1月3日舉辦「松菸潮冬感謝慶」活動。

「尋找松菸幕後英雄 YOU CAN BE ANYTHING」尋寶活動將隱身於製菸工廠內的10座古董級消防栓水帶箱重新開箱,以樂高再現菸廠經典場景,明年將邁入智慧化園區,結合「走讀松菸」電商平台網站,蒐集10處樂高尋寶電子章,即可至智能販賣機獲得神秘小禮物。

松菸樂高微型樂園超萌! 巴洛克花園 10 大經典場景完美重現



樂高打造松菸食堂重現經典場域,古董級消防栓水帶箱的離地高度,恰為兒童最佳的視線範圍內,親切地展示方式,讓親子遊客駐足觀賞許久(圖/松菸提供)

「尋找松菸幕後英雄 YOU CAN BE ANYTHING」尋寶活動,利用樂高積木重現鍋爐室、巴洛克花園、澡堂共10大園內經典場所,許多細節也讓人會心一笑,如澡堂中的黃色小鴨玩具、食堂內的烤火雞,以及巴洛克花園中的企鵝等。

松菸潮冬感謝慶「聖誕禮物交換提案」造型魚網包裝偽聖誕拉炮吸睛



松菸風格店家(圖/松菸提供)

松菸小賣所聯合 30間品牌,推出 399 到 999 不等的聖誕禮物交換方案,文創品牌「喜樹」的菜奇仔擬真魚、蔬菜等造型包款,搭配限定魚網包裝仿聖誕拉炮十分吸睛。擅長著墨貓犬生活的文創品牌「皮康」,則推出 399 元限定福袋,內有帆布提袋與文具限定商品民眾詢問度極高。

松菸風格店家「聖誕耍花漾」主題活動,推出系列 DIY 課程,包含對戒飾品、微甜冬日聖誕乾燥花圈,以及親子課程製作「華德箱」植物生態瓶等,並提供包裝免費蓋印 DIY,打造獨一無二的聖誕心意。

光影展演X阿貓的聖誕派對



胡縉祥與 BARZ 合作「光驅結構」互動光電雕塑(圖/松菸提供)

此外,松菸潮冬感謝慶活動期間,於巴洛克花園也將推出系列光影展演。12月7日由藝術家胡縉祥領航,與 BARZ 合作「光驅結構」互動光電雕塑。民眾透過行動裝置連上作品網站改變燈點的樣貌。

12月25日至12月27日由虛擬酷萌黑貓 AMOW「阿貓的聖誕派對Amow X’mas party」進行數場動畫光雕秀,力邀民眾共同感謝2020年的結束,一起攜手邁向2021 年!