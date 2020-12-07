何建華涉配合中國對台統戰　台灣調查局：首宗依修正後國安法起訴案件

圖/何建華（angle）臉書 圖/何建華（angle）臉書

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌為中國發展組織，今天(7日) 被北檢依違反國安法起訴。調查局指出，此案是首宗依修正後國安法起訴案件，最高可處7年以上徒刑，得併科5000萬元以上1億元以下罰金。

身兼中華統一促進黨女媧黨部主委的何建華去年(2019年) 代表統促黨參選不分區立法委員期間，招待民眾到金門、中國廈門旅遊，涉及賄選。檢調搜索何女相關處所時，查扣新台幣40萬元現金及電腦、手機等證物。

調查局台北市調查處、中正組組長劉錦勳檢視何女遭查扣的手機，發現何女與中國統戰組織往來紀錄，花了1個多月連續不眠不休過濾大量資訊，回溯確認並深入調查， 進而完整蒐證，移送台北地檢署偵辦。

檢調自何建華的手機資訊查出，何女參加中國北京兩岸婚姻家庭陸配回娘家活動時，結識統戰部所屬全國台灣同胞聯誼會副部長高偉（現為部長）、處長李佳、海峽兩岸關係協會秘書長王小兵、中國民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心副主任楊文濤等人。

檢調調查，高偉指派李佳與何建華接續聯繫，長期以「在台陸配回娘家」、「兩岸婚姻家庭」等名義舉辦活動，並由全國台聯會提供赴中落地招待等優惠資源給何建華，讓何女配合中國對台統戰、主持及發展中華婦女聯合會組織，進而誘吸中配返中施予統戰及思想教育、支持「兩岸統一、一國兩制」等政治理念。

何建華另受中國北京市台灣事務辦公室調研員王正智指導，負責刺探及蒐集具有台獨理念的台灣民眾赴中資料，讓王男等掌控台獨資訊。

中央社引述檢調指出，何建華去年獲統促黨提名為不分區立法委員候選人後，於選舉期間，依據中國全國台灣同學會副會長黃信瑜指示，在台散布網路假訊息、發動陳抗活動與散布總統蔡英文假學歷不實消息，妨害總統選情，且受全國台聯會資助招待中配赴陸旅遊賄選，危害國家安全與社會安定。

台北地檢署今天（12月7日) 依違反修正前、後的國家安全法為大陸地區機關發展組織罪嫌起訴何建華等人，檢察官認為惡性重大，並請法官從重量刑。

調查局表示，此案是首件依民國108年修正國家安全法起訴案件。法界人士指出，國安法修法前發展組織罪可處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣100萬元以下罰金；修法後刑責提高，最高可處7年以上有期徒刑，得併科5000萬元以上1億元以下罰金。