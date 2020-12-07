台灣農委會精選在地小農新品發表　傳統鳳梨身價暴漲10倍秘技揭曉

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)行政院農委會與台灣設計研究院合作，重新打造10家小農新品牌，透過視覺包裝重新行銷品牌故事，更讓原本一顆新台幣80元的鳳梨賣到800元，新品發表會7日於「不只是圖書館」揭秘。

農委會委託台灣設計研究院執行的「農產電子商務包裝品牌輔導專案」已邁入第3年，協助小農進入電子商務行銷渠道發展，並改善產品包裝設計，將品牌故事及經營理念予以擴散，今年的輔導品牌除了美感，更注入許多創意策略。

農委會副主委陳駿季說明，農委會除了輔導農民種植優良產品，也長期努力協助行銷，此次新產品發表會透過包裝設計，讓消費者了解產品背後的故事，也促進消費者認同購買，台灣現在處於老一輩農民退休，新一代進入產業的交錯時代，像是品牌「幸福千千歲」是由台南科技返鄉青農籌組的「幸福良食」社會企業，與81位平均70歲老農合作的模式而成立。



「一夫水產」與副主委陳駿季（左）介紹品牌（圖/台灣英文新聞）



「一夫水產」（圖/台灣英文新聞）

今日的「農時鮮食 Eat Fresh！」新品發佈會上，可見圈點設計公司深入台灣最早的毛豆產區，協助台南新市區農會創造「三月半」即食毛豆品牌；點睛設計公司則將循環設計落實在農業品牌「春禾奉狸」，以鳳梨果皮纖維製作包裝，並將整顆鳳梨製成產品，舉凡果醬到果乾，善用每一吋鳳梨皮肉。

「品牌背後的理念是很重要的」，台灣設計研究院院長張基義表示，台灣以前都會做好產品，但比較不會講故事，所以設計可以協助塑造看不見的價值。台灣未來要思考如何使用創意賺錢，不只是靠單一產品帶動消費，像這次品牌「后羿」把一顆傳統鳳梨，從新台幣80元賣到一顆800元，計劃的最終目的，就是希望設計創造品牌價值並帶動農產品買氣。



「春禾奉狸」善用鳳梨每一寸從裡到外的果肉果皮（圖/台灣英文新聞）



「后羿」鳳梨禮盒開箱（圖/台灣英文新聞）

特別的是，品牌「三月半」(三胖)概念取自毛豆歷經三個半月的旅程，從種子到豆莢、產地到餐桌僅需三個半月，其包裝設計十分年輕，以小包裝的零食方式呈現，搭配有趣的品牌名稱，專攻人手一包毛豆的年輕消費市場。

此外，「一夫水產」創辦人徐嘉隆引進溫室海洋生態循環水的養殖模式，包裝形象改善針對藍寶石草蝦與藍寶石草蝦仁生鮮包裝，加強品牌露出，營造高品質的形象；《禮鵝》取自台語「你好」諧音，設計藉由暖紅色系帶出品牌「禮好(你好)，請坐」之意，讓消費者也能感受到那股來自嘉義的濃厚在地人情味。