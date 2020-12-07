上週外資在集中市場賣超220.49億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/11/30~2020/12/4）外資在集中市場總買進金額為4,700.99億元，總賣出金額為4,921.48億元，賣超為220.49億元，另統計自2020年年初至12月4日止，外資總買進金額為11兆6,740.12億元，總賣出金額為12兆2,587.11億元，累計賣超為5,846.99億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆1,925.84億元新台幣，占全體上市股票市值的44.66%，較11月27日的18兆7,733.24億元新台幣，增加4,192.60億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進495,128千股，賣出331,308千股，買超163,820千股。

第二名：群創：買進674,843千股，賣出514,412千股，買超160,431千股。

第三名：彩晶：買進246,493千股，賣出124,885千股，買超121,608千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進274,514千股，賣出347,486千股，賣超72,972千股。

第二名：新光金：買進75,187千股，賣出132,030千股，賣超56,843千股。

第三名：聯電：買進382,467千股，賣出438,470千股，賣超56,003千股。