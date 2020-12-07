坪林茶業博物館「赤琥珀」特展開幕

新北市坪林茶業博物館「赤琥珀」特展4日開幕，一場歷時數百年，橫跨全球的紅茶傳奇精彩上演，百萬運茶船、骨董精巧茶盒、世界頂級紅茶，罕見珍貴文物一次盡覽，讓人大開眼界！
新北市政府文化局表示，紅茶是生活中最常見的茶飲，也是全世界飲用人口最多的茶，因此坪林茶業博物館特別策劃「赤琥珀」特展，為大眾深度剖析紅茶背後的故事，瞭解它為何是鴉片戰爭的導火線，又怎麼影響了英國工業革命及美國獨立戰爭的發生，層層探討紅茶如何風靡全球，同時發掘臺灣紅茶外貿的輝煌歲月，綜覽紅茶的當代新貌，並以詩意的視角揭開紅茶身世之謎，瞭解它如何改寫了世界經貿版圖及人類文明，深度感受紅茶經典而雋永的魅力。
為了讓大眾深刻感受紅茶文化的精髓，茶博館特別與國立臺灣歷史博物館、茶業改良場魚池分場、夢想印度博物館、台北市茶商業同業公會、淡江大學文錙藝術中心、東邦紅茶公司、姜阿新教育基金會、講茶學院等8個公私立機構合作，蒐羅各單位典藏珍貴文物展出，並結合數位科技，打造出充滿劇場感的沉浸式展場。參觀民眾不但對珠寶盒般精緻的骨董茶盒大感驚艷，也對牆上開口講述茶歷史的名人肖像畫嘖嘖稱奇，還有可以聽茶業大亨講故事的神奇時光電話機，而赤色波光蕩漾的茶湯情境展場設計，更讓人感覺彷彿置身魔幻奇境，紛紛拿起手機在絕美展場內四處拍照。
館方也搭配展覽內容，邀請印度舞者帶來充滿異國風情的「阿薩姆茶風」舞劇表演，在舞者靈動的神情姿態中，為展覽揭開序幕。活動自即日起至110年11月8日止，在坪林茶業博物館展示館B1展出。展覽期間，茶博館將舉辦一系列豐富有趣的教育推廣活動，帶領大家探索關於紅茶的一切。更多活動詳情請上茶博官網或茶博館臉書粉絲專頁www.facebook.com/pinglin.tea.m。