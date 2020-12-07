坪林茶業博物館「赤琥珀」特展開幕

新北市坪林茶業博物館「赤琥珀」特展4 日開幕，一場歷時數百年，橫跨全球的紅茶傳奇精彩上演，百萬運茶 船、骨董精巧茶盒、世界頂級紅茶，罕見珍貴文物一次盡覽， 讓人大開眼界！

新北市政府文化局表示，紅茶是生活中最常見的茶飲， 也是全世界飲用人口最多的茶，因此坪林茶業博物館特別策劃「 赤琥珀」特展，為大眾深度剖析紅茶背後的故事， 瞭解它為何是鴉片戰爭的導火線， 又怎麼影響了英國工業革命及美國獨立戰爭的發生， 層層探討紅茶如何風靡全球，同時發掘臺灣紅茶外貿的輝煌歲月， 綜覽紅茶的當代新貌，並以詩意的視角揭開紅茶身世之謎， 瞭解它如何改寫了世界經貿版圖及人類文明， 深度感受紅茶經典而雋永的魅力。

為了讓大眾深刻感受紅茶文化的精髓， 茶博館特別與國立臺灣歷史博物館、茶業改良場魚池分場、 夢想印度博物館、台北市茶商業同業公會、淡江大學文錙藝術中心、 東邦紅茶公司、姜阿新教育基金會、講茶學院等8個公私立機構合作 ，蒐羅各單位典藏珍貴文物展出，並結合數位科技， 打造出充滿劇場感的沉浸式展場。 參觀民眾不但對珠寶盒般精緻的骨董茶盒大感驚艷， 也對牆上開口講述茶歷史的名人肖像畫嘖嘖稱奇， 還有可以聽茶業大亨講故事的神奇時光電話機， 而赤色波光蕩漾的茶湯情境展場設計， 更讓人感覺彷彿置身魔幻奇境， 紛紛拿起手機在絕美展場內四處拍照。

館方也搭配展覽內容， 邀請印度舞者帶來充滿異國風情的「阿薩姆茶風」舞劇表演， 在舞者靈動的神情姿態中，為展覽揭開序幕。活動自即日起至110 年11月8日止，在坪林茶業博物館展示館B1展出。展覽期間， 茶博館將舉辦一系列豐富有趣的教育推廣活動， 帶領大家探索關於紅茶的一切。 更多活動詳情請上茶博官網或茶博館臉書粉絲專頁www. facebook.com/pinglin.tea.m。