吳副市長伯伯說故事 用AR行動劇場舞動新北耶誕城

中華電信今年與新北市政府合作， 在新北耶誕城打造全國唯一「中華電信FunPark故事屋」， 讓親子可以一同來聽故事、玩故事。今(4) 日於故事屋首次進行FunPark童書夢工廠AR行動劇場發表， 由吳明機副市長說故事，帶領學生召喚出「AR行動劇場」， 感受用5G技術帶來閱讀的新體驗。

吳明機副市長表示，新北市對於推動閱讀教育不遺餘力， 智慧城市的底蘊要從智慧閱讀開始， 我們除了改善學校數位閱讀環境，教學內容的多元性也很重要， 現在中華電信跟我們一起來充實數位閱讀資源， 讓孩子有多樣化的閱讀體驗，從紙本到數位， 把孩子完整的閱讀力建構起來， 讓智慧閱讀實踐在新北的每一個角落。 感謝中華電信應用新技術推出AR行動劇場，帶來閱讀新體驗， 未來新北也會持續打造智慧城市，建構孩子數位閱讀力。

結合新北市的智慧城市願景，今年也是電信界的5G元年， 中華電信應用5G新技術， 旗下的FunPark童書夢工廠推出AR行動劇場， 利用AR擴增實境3D圖像技術，讓靜態繪本躍出平面， 極具真實和臨場感，更透過AR技術設計互動書籍， 開放參與耶誕城活動的小朋友都可以一起玩閱讀。另外， 延續今年世界閱讀日， 中華電信FunPark童書夢工廠捐贈給新北市所有國小學童一學 期免費電子書閱讀帳號， 該公司特別加碼於12月再次贈送一個月免費電子書閱讀帳號， 作為學童的耶誕節禮物。

新北市插角國小陳宥然校長表示，這是一次很特別的閱讀經驗。 平常學生都是閱讀實體繪本，這一年多來學生開始接觸電子書， 今天則是透過數位技術讓故事中的情節、人物動了起來、 再加上聲音和配樂，整個故事活靈活現地在學生眼前呈現， 讓說故事、讀故事這件事，變成一個兼具多感官的閱讀體驗。

教育局表示，新北市推動閱讀教育多年，進入智慧閱讀的階段，充實 學校數位閱讀環境與教學內容的建置，都是要建構孩子完整的閱讀力 ，讓新北的孩子們擁有多樣化的學習資源， 具備面對未來多變環境的競爭力。感謝中華電信與新北市政府一起推 展閱讀，耶誕城活動至110年1月3日， 歡迎大家來新北耶誕城聽故事、玩故事，把行動劇場帶回家。