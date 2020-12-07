從學校走到大自然 陳金婷老師開啟人生精彩下半場

聯合國於1985年將每年12月5日訂為國際志工日 （International Volunteer Day），感謝志工無私的服務與奉獻， 對促進經濟與社會發展的貢獻。新北市有一群自然生態保育志工， 在八里挖子尾自然保留區或是在新北市近郊小旅行活動中充滿活力的 身影及宏亮的導覽聲音，其中受許多小朋友圍繞喊著「陳老師」 的陳金婷女士， 就是用推廣新北自然生態的熱情開啟人生精彩的下半場。

陳金婷老師2005年參加新北市農業局志工服務至今， 一年前自樹林國小退休後，更努力投身於志工服務的行列， 陳老師表示，她喜歡與「人」多互動，在學校裡可以和學生互動， 退休後從事自然生態保育志工則是享受與社會人群的接觸， 她把大自然當成是她的教學教室， 導覽過程中與參與民眾問答互動或是民眾表現出高度的學習興致， 這一刻是她從事志工服務最大的成就來源。對她而言， 參加自然生態保育志工是一種社會參與及回饋， 最大的收穫是在與人群接觸過程中，能讓自己常保一顆年輕的心。

陳老師的背包就像是哆啦A夢的百寶袋，總能隨時拿出「教具」 來吸引大朋友和小朋友的目光，陳老師進一步表示， 生態導覽和教學一樣，事前「備課」很重要，正如俗諺「 台上十分鐘，台下十年功」， 因此在進行導覽前她會先了解當地當季會有的植物， 像是臺灣欒樹在秋季開花，她會事前先收集臺灣欒樹的紅花， 作為她現場導覽解說的教具， 對她而言一花一葉信手捻來都是具有有價值的資訊， 也是提供人們學習及認識土地的大自然教材。此外， 她也會督促自己吸收新知，讓自己能在導覽解說時游刃有餘， 也開啟了她從容的人生下半場。

農業局長李玟表示，農業局所屬及經備案之志工隊共計19隊， 依其不同志願服務內容，分為生態志工、護樹志工、 動保志工及農漁業志工等四大類別，總共志工人數達844人， 熱心參與各項農業活動及協助新北農業推廣， 志工也因為實際行動的志願服務獲得快樂與成就， 同時達到自我肯定，在「施比受更有福」中領略到服務的精神、 真諦及創造生命的價值，歡迎大家參加農業志工的行列。