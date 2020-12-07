臺灣企銀2020年Q3營運走出谷底 單季稅前淨利較前一季成長38.58%

臺灣企銀4日舉行線上法人說明會，由張志堅總經理主持、 會計處周處長簡報說明2020年第三季的營運成果。

臺灣企銀總經理張志堅表示，2020年受到新冠肺炎疫情影響， 各行各業都遭遇到嚴重的考驗， 尤其是中小企業由於風險承受能力較不足， 當外在經濟環境變動較大時，受到的影響尤為嚴重， 而臺灣企銀身為中小企業專業銀行， 此時更是協助中小企業度過難關的時刻。臺企銀相信在風雨過後， 將與廣大的中小企業站得更穩、發展更好。

會計處周處長指出，截至第三季累計提存前稅前淨利70.56億元 ，較去年同期衰退16.44%，主要是因Fed、 央行降息及整體大環境不佳，影響利息、 手續費及金融商品相關收益，另外因受到疫情衝擊產業經營， 以增加備抵呆帳的提存因應，截至第三季累計稅前淨利38.29億 元，衰退幅度較大(年減41.24%)，資產品質部分， 截至第三季逾放比0.42%、備抵呆帳覆蓋率312.31%。

不過會計處周處長表示受疫情影響最嚴重的時間已過去， 臺灣企銀第三季單季稅前淨利13.29億元較前一季9.59億元 成長38.58%、9月利差1.191%較6月1.141%增加 5bp，主要反應6月利差觸底後回升及積極承做企業放款， 使整體放款平均餘額增加210億元。

另外臺灣企銀10月受單一授信戶營運及財務發生困難影響， 導致逾放比及備抵呆帳覆蓋率惡化， 根據該公司表示已逐步轉銷呆帳因應，11月逾放比較前月降低， 後續將加強催理及精進授信徵審作業、 提升授信品質及風險控管能力，力求穩健經營。

臺灣企銀總經理張志堅表示，2020年是充滿挑戰的一年， 臺企銀將持續發揮中小企業專業銀行的角色， 戮力成為中小企業的強力後盾，同時以企金業務為第一隻翅膀、 並打造具有中小企業特色的財富管理商業模式，規劃財富管理、 信託業務為第二隻翅膀，達成獲利成長目標。

此外，臺灣企銀在協助企業取得營運活水資金之虞， 也積極落實企業社會責任，並獲多項獎項肯定， 如連續兩屆首家公股銀行獲金融研訓院頒發「 台灣傑出金融業務菁業獎-最佳中小企業金融獎」特優獎項， 首次參加海外AREA亞洲企業社會責任獎即獲社會公益發展獎等， 臺灣企銀總經理張志堅表示，這對臺企銀來說不只是一種肯定， 更是一種鼓勵，未來也將朝此方向繼續前進， 並堅守中小企業專業銀行的角色和功能，充分回應社會的期待， 成為國人最信賴的中小企業專業銀行。