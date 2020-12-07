更新【打炒房】央行總裁楊金龍祭購屋貸款4項新措施•12/8生效　金管會：納專案金檢重點

中央銀行總裁楊金龍（左）2日在立法院表示，房市有回溫趨勢，但目前不是說「打房」，而是要「打炒房」；財政部長蘇建榮（右）也說，不想用打房字... 中央銀行總裁楊金龍（左）2日在立法院表示，房市有回溫趨勢，但目前不是說「打房」，而是要「打炒房」；財政部長蘇建榮（右）也說，不想用打房字眼，應該是讓房市合理化。中央社檔案照片

更新時間: 2020-12-07 20:37

首次發稿: 2020-12-07 17:30

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）央行總裁楊金龍今天(7日) 表示，為了促進金融穩定及健全業務，修正「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」，名稱改為「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，包括4大規定，自12月8日生效。

央行在新聞稿強調:

本次針對性審慎措施，僅規範高風險貸款戶，並不影響首購及換屋等絕大多數實質需求貸款案件。 金融機構辦理不動產抵押貸款應確實遵循本項貸款規定，本行將加強相關金融業務檢查。

央行總裁楊金龍今 (7) 日相當罕見召開臨時記者會，提出4項修正項目。

第一，新增全國公司法人購置住宅貸款限制，第一戶貸款最高貸款成數為6成，第二戶（含）以上貸款，最高貸款成數為5成，都沒有寬限期。

第二，新增全國自然人第3戶（含）以上購置住宅貸款限制：最高貸款成數為6成，沒有寬限期。

第三，新增借款人購買都市計畫劃定的住宅區及商業區土地貸款限制：應該檢附具體興建計畫，最高貸款成數為6.5成，並保留其中1成等動工後才可撥貸。

第四，新增餘屋貸款限制，最高貸款成數為5成。

央行表示，本次修正主要考量因素如下：

(一) 全球經濟不確定性仍高，不希望銀行過度集中不動產授信，否則恐將影響信用資源配置，不利生產事業實質投資。

(二) 銀行購置住宅貸款及建築貸款成長走高，本年10月底銀行不動產貸款占總放款比重為35.9%，接近歷史高點之37.9%。

(三) 自然人多筆購屋貸款及公司法人購屋貸款續增，部分案件有貸款成數偏高、貸款利率偏低，以及寬限期過長等現象；且購地貸款部分借款人利用銀行資金進行養地、囤房；餘屋貸款亦有授信條件過於寬鬆等現象。

(四) 央行近期邀請主要銀行座談，進行道德勸說，並派員實地查核，另通函金融機構，持續強化不動產授信風險控管；惟鑒於各金融機構授信規範寬嚴不一，難以達成執行成效；因此，宜訂定一致性規範，以利其遵循。

房市相關指標持續暢旺，中央銀行總裁楊金龍12月2日在立法院曾表示，房市有回溫趨勢，但目前不是說「打房」，而是要「打炒房」；財政部長蘇建榮也說，不想用打房字眼，應該是讓房市合理化。

金管會：納專案金檢重點

繼央行今下午宣布，8日起祭出房市信用管制措施，限制4類不動產貸款成數，金管會也旋即於晚間表示，會同步將此納入正著手進行的不動產專案金檢，以及一般檢查時的重點。

為導正房市發展，遏制炒房，內政部、金管會、財政部日前陸續祭出紅單、預售屋查核，不動產專案金檢，查稅專案等措施，中央銀行今天接棒，由央行總裁楊金龍親自召開記者會宣布，將於12月8日起採取針對性審慎措施，鎖定公司法人、自然人、購地貸款與餘屋貸款四項，進行貸款成數限制。

配合央行最新措施，金管會晚間發出新聞稿表示，近日啟動的不動產專案檢查，會配合央行將相關措施納入本次專案檢查，同時，也會列為進行一般檢查的檢查重點，以督導銀行強化不動產授信風險控管，健全銀行業務經營及促進金融穩定。

中央社報導，金管會主委黃天牧，今早於立法院備詢時也表示，本月就會進行首家銀行的專案金檢，預計2021年第1季完成共10家銀行的金檢，發現缺失就會開罰，此外，專案金檢只是第一步，後續不排除再有進一步措施。