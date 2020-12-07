出逃台北動物園逾3個月　食蟻獸「小紅」6日終尋回

出逃逾3個月的台北市立動物園食蟻獸「小紅」終於在6日尋獲（翻攝自台北市立動物園臉書） 出逃逾3個月的台北市立動物園食蟻獸「小紅」終於在6日尋獲（翻攝自台北市立動物園臉書）

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）溜出動物園並在外流浪超過三個月的南美小食蟻獸「小紅」終於在週日（6）被找到啦！台北市立動物園園方在小紅回家後發現牠有些虛弱，趕緊餵食她並替她治療，不過後續仍需持續觀察檢疫。

小紅在2018年8月加入位於木柵區的市立動物園，並於今年5月10日產下一隻雌性食蟻獸寶寶，母女倆在8月30日搬遷至熱帶雨林區的新家，卻在兩天後翻越設有電牧線的柵欄逃脫，動物園園方雖在當天下午便尋獲食蟻獸寶寶，卻遲遲未找到小紅。

根據動物園週一（7）發布的新聞稿，週日下午1時左右，園方獲報有登山客在深坑林家草厝附近看見小食蟻獸，保育員根據登山客提供的照片初步認定是小紅後，園方立刻召集36位同仁，帶齊繩、梯、毛巾、捕捉網、手電筒、搬運籠、捕捉籠等設備上山搜尋，終於在約莫下午3時半，在一處樹洞內發現小紅，園方隨即將牠以毛巾保定，放進搬運籠內後，送回動物園。

綜合媒體稍早報導，小紅是在距動物園三至四公里處的山間尋獲，尋獲當下小紅正在睡覺。

動物園表示，小紅回到動物園檢疫舍後，獸醫師及保育員立刻接手，眼見小紅全身是泥沙，保育員先用清水慢慢為牠清潔，並掃描晶片確認小紅的身分。

隨後獸醫師為牠做體重測量、外觀檢視及抽血等初步生理檢查，獸醫師發現小紅的體溫及血糖皆偏低，並有脫水的現象；小紅的體重也比先前少了一公斤左右，身上帶有幾處小傷口。園方表示，看到小紅虛弱的模樣，獸醫師著實有些擔心，立刻為牠輸液、保暖，以及治療傷口。

同時，保育員也將用水果、蔬菜及食蟲目飼料打成泥的人工食糧準備好，根據動物園，小紅見到食糧立刻打起精神來進食，在經過少量用餐、保暖及輸液後，小紅整體的生命徵象穩定許多，一頭鑽進保育員為牠準備好的巢箱內沉沉睡去。

動物園指出，園方現運用監視系統搭配排班的方式，來掌握小紅的健康狀況，在接下來的ㄧ個月，小紅將在檢疫舍接受細心的照顧，並完成檢疫的必要程序。



動物園近期因動物們接二連三上演「全員逃走中」而遭質疑管理出現問題。除了小紅與食蟻獸寶寶之外，園內一隻三歲大石虎「飛飛」也在上月底挖洞鑽出動物園，至今尚未尋獲。